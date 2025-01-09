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Германия
09 января 2025, 20:34 | Обновлено 09 января 2025, 20:37
676
0

Суд изменил счет матча Бундеслиги с 1:1 на 0:2. Виновата зажигалка

Бохуму отдали победу, но у Униона будет апелляция

09 января 2025, 20:34 | Обновлено 09 января 2025, 20:37
676
0
Суд изменил счет матча Бундеслиги с 1:1 на 0:2. Виновата зажигалка
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный суд Немецкого футбольного союза присудил победу 2:0 команде Бундеслиги Бохум за матч против Униона, который состоялся в конце минувшего года.

Игра завершилась со счетом 1:1, однако в конце встречи фанаты берлинской команды бросили зажигалку и попали в голову вратарю Бохума Патрику Древесу.

В суде отметили, что изменение счета матча является последней опцией, однако не было выбора, учитывая травму Древеса, которому врачи не рекомендовали продолжать встречу, а также нежелание берлинцев продолжать игру.

Ожидается, что Унион в ближайшие дни подаст апелляцию.

Дополнительные очки могут быть важными для Бохума, который идет последним в таблице.

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Бохум Унион Берлин Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Иван Зинченко Источник: Kicker
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