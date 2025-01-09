Чувствует себя выгоревшим. Звезда Барселоны перейдет в Ювентус

Уругвайский защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо станет игроком туринского «Ювентуса», сообщает La Repubblica.

По информации источника, 25-летний футболист присоединится к итальянскому гранду на правах аренды. Араухо пройдет медосмотр и подпишет контракт на следующей неделе.

Уругваец признался партнерам по команде в желании покинуть клуб из-за того, что он чувствует себя выгоревшим» из-за различных ситуаций.

Ранее сообщалось о том, что Ямал выбрал соперника в финале Суперкубка Испании для «Барселоны».