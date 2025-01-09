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  4. Чувствует себя выгоревшим. Звезда Барселоны перейдет в Ювентус
Италия
09 января 2025, 20:23 |
1297
0

Чувствует себя выгоревшим. Звезда Барселоны перейдет в Ювентус

Рональд Араухо будет арендован «зебрами»

09 января 2025, 20:23 |
1297
0
Чувствует себя выгоревшим. Звезда Барселоны перейдет в Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Уругвайский защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо станет игроком туринского «Ювентуса», сообщает La Repubblica.

По информации источника, 25-летний футболист присоединится к итальянскому гранду на правах аренды. Араухо пройдет медосмотр и подпишет контракт на следующей неделе.

Уругваец признался партнерам по команде в желании покинуть клуб из-за того, что он чувствует себя выгоревшим» из-за различных ситуаций.

Ранее сообщалось о том, что Ямал выбрал соперника в финале Суперкубка Испании для «Барселоны».

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Рональд Араухо трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Барселона Ювентус
Данііл Киріяка Источник: La Repubblica
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