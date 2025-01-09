Чувствует себя выгоревшим. Звезда Барселоны перейдет в Ювентус
Рональд Араухо будет арендован «зебрами»
Уругвайский защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо станет игроком туринского «Ювентуса», сообщает La Repubblica.
По информации источника, 25-летний футболист присоединится к итальянскому гранду на правах аренды. Араухо пройдет медосмотр и подпишет контракт на следующей неделе.
Уругваец признался партнерам по команде в желании покинуть клуб из-за того, что он чувствует себя выгоревшим» из-за различных ситуаций.
Ранее сообщалось о том, что Ямал выбрал соперника в финале Суперкубка Испании для «Барселоны».
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