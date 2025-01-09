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  4. «Хотим выиграть». Ямал выбрал соперника для Барселоны в финале Суперкубка
Испания
09 января 2025, 09:27 |
491
0

«Хотим выиграть». Ямал выбрал соперника для Барселоны в финале Суперкубка

Испанец рад вернуться на футбольное поле

09 января 2025, 09:27 |
491
0
«Хотим выиграть». Ямал выбрал соперника для Барселоны в финале Суперкубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Лидер каталонской «Барселоны» Ламин Ямал поделился эмоциями после победного матча «сине-гранатовых» в полуфинальной встрече в Суперкубке Испании, где его команда обыграла «Атлетик» (2:0).

– Счастлив?

– Довольный, это была цель. Мы хотели выйти в финал и выиграть там. «Атлетик» заставляет много бегать, мы страдали в первом тайме.

– Сильно огорчало, что не мог играть из-за травмы?

– Конечно, всегда хочешь помочь команде.

– Вечером наступило облегчение для Дани Ольмо и Пау Виктора. Замечали ли их нервозность?

– В конце концов мы рады, что они оба могут играть. Это нормально, что кто нервничает, когда не может играть. Мы рады им.

– Кому предпочитаешь соперника в финале?

– Кто бы это ни был, будет сложно. Мы хотим выиграть, – заявил Ямаль.

Во втором полуфинальном матче в Суперкубке Испании встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Матч запланирован на четверг, 9 января. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер «Барселоны» Ханси Флик поделился эмоциями от победы своей команды над «Атлетиком».

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Ламин Ямал Барселона Атлетик Бильбао Реал Мадрид Мальорка Суперкубок Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: AS
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