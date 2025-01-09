«Не верю! Боль навсегда». Футболист из УПЛ отреагировал на смерть жены

Защитник «Вереса» Роман Гончаренко отреагировал на смерть жены Татьяны, умершей от онкологического заболевания.

Футболист опубликовал stories на своей странице в Instagram: «Не могу в это поверить...болит...очень болит. Танюшка моя... Ты так любила жизнь. Сколько у нас было планов… и в один момент… Не верю! Боль навсегда», – написал футболист.

Девушка болела онкологией. К моменту смерти Татьяне было всего 34 года. Также Роман заявил, что похоронят Татьяну в Полтаве.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 9 место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.