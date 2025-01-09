«Не верю! Боль навсегда». Футболист из УПЛ отреагировал на смерть жены
Жена защитника «Вереса» Романа Гончаренко умерла от рака
Защитник «Вереса» Роман Гончаренко отреагировал на смерть жены Татьяны, умершей от онкологического заболевания.
Футболист опубликовал stories на своей странице в Instagram: «Не могу в это поверить...болит...очень болит. Танюшка моя... Ты так любила жизнь. Сколько у нас было планов… и в один момент… Не верю! Боль навсегда», – написал футболист.
Девушка болела онкологией. К моменту смерти Татьяне было всего 34 года. Также Роман заявил, что похоронят Татьяну в Полтаве.
В нынешнем сезоне «Верес» занимает 9 место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья, скорее всего, окажется в Металлисте 1925
Украинец победил британца единогласным решением судей