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  4. «Не верю! Боль навсегда». Футболист из УПЛ отреагировал на смерть жены
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 20:13 |
1801
1

«Не верю! Боль навсегда». Футболист из УПЛ отреагировал на смерть жены

Жена защитника «Вереса» Романа Гончаренко умерла от рака

09 января 2025, 20:13 |
1801
1
«Не верю! Боль навсегда». Футболист из УПЛ отреагировал на смерть жены
Instagram. Роман и Татьяна

Защитник «Вереса» Роман Гончаренко отреагировал на смерть жены Татьяны, умершей от онкологического заболевания.

Футболист опубликовал stories на своей странице в Instagram: «Не могу в это поверить...болит...очень болит. Танюшка моя... Ты так любила жизнь. Сколько у нас было планов… и в один момент… Не верю! Боль навсегда», – написал футболист.

Девушка болела онкологией. К моменту смерти Татьяне было всего 34 года. Также Роман заявил, что похоронят Татьяну в Полтаве.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 9 место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.

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Роман Гончаренко Верес Ровно Английская Премьер-лига смерть
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Gargantua81
рак груди. в развитых странах массово проводят диагностику риска рака груди. из известных примеров Анджелина Джоли сделала операцию превентивно удалив грудь после обследования. 
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