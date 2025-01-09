Известный английский тренер отказался возглавлять Эвертон
Гарет Саутгейт решил остаться безработным
Английский специалист Гарет Саутгейт отказал «Эвертону» от предложения стать главным тренером команды.
Об этом сообщает спортивный журналист Бен Якобс.
Руководство «ирисок» обратилось к 53-летнему тренеру после того, как Шон Дайч был уволен с должности. Однако Саутгейт, который летом покинул пост главного тренера сборной Англии, решил остаться безработным.
Саутгейт возглавлял английскую сборную с 2016 года, и за это время помог команде достичь полуфинала ЧМ-2018 и финишировать на втором месте на Евро-2020 и Евро-2024, что значительно укрепило его репутацию как одного из самых стабильных и успешных тренеров современности.
Теперь «Эвертону» придется искать другого кандидата на должность главного тренера.
За команду выступает украинский защитник Виталий Миколенко.
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