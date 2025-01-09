Известный английский тренер отказался возглавлять Эвертон

Английский специалист Гарет Саутгейт отказал «Эвертону» от предложения стать главным тренером команды.

Об этом сообщает спортивный журналист Бен Якобс.

Руководство «ирисок» обратилось к 53-летнему тренеру после того, как Шон Дайч был уволен с должности. Однако Саутгейт, который летом покинул пост главного тренера сборной Англии, решил остаться безработным.

Саутгейт возглавлял английскую сборную с 2016 года, и за это время помог команде достичь полуфинала ЧМ-2018 и финишировать на втором месте на Евро-2020 и Евро-2024, что значительно укрепило его репутацию как одного из самых стабильных и успешных тренеров современности.

Теперь «Эвертону» придется искать другого кандидата на должность главного тренера.

За команду выступает украинский защитник Виталий Миколенко.