На равных с конкурентом. Шахтер сыграл вничью с Динамо Загреб

2025 год уже можно считать уникальным в современной истории футбола, потому что не успел завершиться период рождественско-новогодних праздников, а мы уже находимся в предвкушении возвращения двух еврокубков на наши экраны. Так, не пройдет и двух недель, как снова команды будут соревноваться в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА. Единственный представитель Украины в высшем по рангу турнире Старого Света, донецкий «Шахтер», соответственно так же должен возвращаться к работе уже сейчас.

Команда Марино Пушича в этом году не была оригинальной и привычно проводит зимние сборы в Турции, где в это время года можно встретить немало интересных коллективов. В частности, одного из конкурентов «горняков» в борьбе за места в плей-офф Лиги чемпионов, загребское «Динамо», которое по состоянию на сейчас опережает украинскую команду на четыре очка в общей турнирной таблице. Соответственно, это был соперник довольно высокого уровня для «Шахтера».

Хотя команда Фабио Каннаваро также только недавно вернулась к полноценным тренировкам, поэтому физическое состояние обоих коллективов оставляло желать лучшего. «Шахтер» в начале игры пытался атаковать, тогда как соперникам хватило просто однажды выстрелить издали усилиями Стойковича в зоне перед штрафной на 14 минуте в левый верхний угол, и счет сразу изменился.

Несмотря на то, что «Динамо» тогда перехватило инициативу, «горняки» сумели ответить собственным голом с удара Кевина в дальний угол на левом фланге штрафной на 33 минуте. Этот эпизод принадлежал формально уже ко второму тайму, потому что команды договорились об интересном формате из трех неравномерных частей по 30, 30 и 45 минут соответственно. Футбола таким образом у нас было больше, чем обычно.

Однако, к сожалению, посмотреть эту игру целостно так и не получилось, потому что после 55 минуты картинка постоянно исчезала и мы так и оставались исключительно с впечатлением о преимуществе хорватского клуба, потому что незадолго до этого Ризныку пришлось вытаскивать два сложных удара Куленовича и Батурины.

На заключительные 45 минут игры Пушич выпустил совсем другой состав, что нам таки удалось увидеть, и сразу началось активное движение на половине соперников. И даже гол от «Шахтера» удалось увидеть – Степаненко в касание завершил передачу Траоре с левого фланга штрафной. Однако и здесь удержать желаемый результат не получилось – вскоре Ходжа на дриблинге разобрался на левом краю владений Фесюна.

И хотя «Шахтер» довольно активно и с большим количеством голевых моментов завершал это противостояние, но Эгиналду из трех отличных попыток забить так и не сумел, поэтому голы команды Пушича остались на следующие товарищеские игры – против болгарского «Лудогорца» и ЦСКА София в один день, 15 января.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Динамо» З – 2:2

Голы: Кевин, 33, Степаненко, 84 – Стойкович, 14, Ходжа, 95

«Шахтер» (1 часть): Ризнык – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Крыськив – Кевин, Судаков, Бондаренко, Зубков – Сикан.

«Шахтер» (2 часть): Фесюн – Педриньо Азеведо, Фарина, Грам, Винисиус – Эгиналду, Марлон, Степаненко, Педриньо да Силва – Невертон, Траоре.

«Динамо» З: Невистич – Франьич, Торренте, Теофиль-Катрен, Ристовски – Павич – Стойкович, Пьяца, Батурина, Кордоба – Куленович.

Стадион: «Мардан Стэдиум» (Анталья, Турция).

ШАХТЕР – ДИНАМО З. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C