Шахтер – Динамо Загреб – 2:2. Первый матч года команды Пушича. Видео голов

Шахтер провел первый матч на сборе в Турции. Команда Марино Пушича сыграла вничью 2:2 с Динамо Загреб, упустив победу в конце встречи. В составе чемпиона Украины забивали Кевин и Тарас Степаненко.

Далее Шахтер сыграет с Лудогорцем 15 января.

Товарищеский матч

«Шахтер» – «Динамо» З – 2:2

Голы: Кевин, 33, Степаненко, 84 – Стойкович, 14, Ходжа, 95

Гол Кевина

⚽️ Перший гол «Шахтаря» у 2025 році 👏🏻



🧡 Кевін зрівнює рахунок у спарингу 🆚 «Динамо» (Загреб) ⚒️#Shakhtar #ШахтарДинамоЗ pic.twitter.com/usBaCdERdF — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 9, 2025

Гол Степаненко