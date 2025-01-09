Шахтер – Динамо Загреб – 2:2. Первый матч года команды Пушича. Видео голов
Фрагменты контрольного матча на сборе в Турции
Шахтер провел первый матч на сборе в Турции. Команда Марино Пушича сыграла вничью 2:2 с Динамо Загреб, упустив победу в конце встречи. В составе чемпиона Украины забивали Кевин и Тарас Степаненко.
Далее Шахтер сыграет с Лудогорцем 15 января.
Товарищеский матч
«Шахтер» – «Динамо» З – 2:2
Голы: Кевин, 33, Степаненко, 84 – Стойкович, 14, Ходжа, 95
Гол Кевина
⚽️ Перший гол «Шахтаря» у 2025 році 👏🏻— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 9, 2025
🧡 Кевін зрівнює рахунок у спарингу 🆚 «Динамо» (Загреб) ⚒️#Shakhtar #ШахтарДинамоЗ pic.twitter.com/usBaCdERdF
Гол Степаненко
⚽️ ГОЛ! Тарас Степаненко! 2:1! 🧡 #Shakhtar #ШахтарДинамоЗ pic.twitter.com/sJ0C6tDI6C— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 9, 2025
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