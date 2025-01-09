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Динамо Загреб
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Украина. Премьер лига
09 января 2025, 20:08 | Обновлено 09 января 2025, 20:40
809
0

Шахтер – Динамо Загреб – 2:2. Первый матч года команды Пушича. Видео голов

Фрагменты контрольного матча на сборе в Турции

09 января 2025, 20:08 | Обновлено 09 января 2025, 20:40
809
0
Шахтер – Динамо Загреб – 2:2. Первый матч года команды Пушича. Видео голов
ФК Шахтер

Шахтер провел первый матч на сборе в Турции. Команда Марино Пушича сыграла вничью 2:2 с Динамо Загреб, упустив победу в конце встречи. В составе чемпиона Украины забивали Кевин и Тарас Степаненко.

Далее Шахтер сыграет с Лудогорцем 15 января.

Товарищеский матч

«Шахтер» – «Динамо» З 2:2

Голы: Кевин, 33, Степаненко, 84 – Стойкович, 14, Ходжа, 95

Гол Кевина

Гол Степаненко

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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