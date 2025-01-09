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  4. Есть ли Лунин? Известны стартовые составы на матч Реал – Мальорка
Испания
09 января 2025, 19:41 |
2025
0

Есть ли Лунин? Известны стартовые составы на матч Реал – Мальорка

Матч 1/2 финала Суперкубка Испании начнется в 21:00

09 января 2025, 19:41 |
2025
0
Есть ли Лунин? Известны стартовые составы на матч Реал – Мальорка
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В четверг, 9 января, пройдет матч 1/2 Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой».

Матч пройдет на Кинг Абдалла Спортс Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд объявили стартовые составы. Украинский голкипер Андрей Лунин начнет матч со скамейки запасных.

Стартовые составы на матч «Реала» «Мальоркой»:

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Реал Мадрид Мальорка Суперкубок Испании по футболу стартовые составы Реал - Мальорка Андрей Лунин
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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