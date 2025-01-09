Есть ли Лунин? Известны стартовые составы на матч Реал – Мальорка

В четверг, 9 января, пройдет матч 1/2 Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой».

Матч пройдет на Кинг Абдалла Спортс Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Главные тренеры команд объявили стартовые составы. Украинский голкипер Андрей Лунин начнет матч со скамейки запасных.

Стартовые составы на матч «Реала» – «Мальоркой»: