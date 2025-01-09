ВИДЕО. Роналду с пенальти забил за Аль-Наср 11-й гол в сезоне

Знаменитый нападающий Криштиану Роналду с пенальти забил за саудовский Аль-Наср 11-й гол в сезоне.

Португальский форвард вывел вперед свою команду в игре с клубом Аль-Ахдуд в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

В дебюте матча гости открыли счет усилиями Сейвора Годвина, а для Аль-Наср счет сравнял сенегальский форвард Садио Мане на 29-й минуте.

Роналду реализовал 11-метровый на 42-й минуте, и счет стал 2:1 в пользу хозяев поля. Команды ушли на перерыв.

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Чемпионат Саудовской Аравии. 14-й тур, 9 января

Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 2:1 (перерыв)

Голы: Мане, 29, Роналду, 42 (пен) – Годвин, 6

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