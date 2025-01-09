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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
09.01.2025 19:00 – FT 3 : 1
Аль-Ахдуд
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Саудовская Аравия
09 января 2025, 20:10 | Обновлено 09 января 2025, 20:19
347
0

ВИДЕО. Роналду с пенальти забил за Аль-Наср 11-й гол в сезоне

Португальский форвард вывел вперед свою команду в игре с клубом Аль-Ахдуд

09 января 2025, 20:10 | Обновлено 09 января 2025, 20:19
347
0
ВИДЕО. Роналду с пенальти забил за Аль-Наср 11-й гол в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Знаменитый нападающий Криштиану Роналду с пенальти забил за саудовский Аль-Наср 11-й гол в сезоне.

Португальский форвард вывел вперед свою команду в игре с клубом Аль-Ахдуд в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

В дебюте матча гости открыли счет усилиями Сейвора Годвина, а для Аль-Наср счет сравнял сенегальский форвард Садио Мане на 29-й минуте.

Роналду реализовал 11-метровый на 42-й минуте, и счет стал 2:1 в пользу хозяев поля. Команды ушли на перерыв.

❗️ Видео гола – в Telegram-канале Спортивний оглядач

Чемпионат Саудовской Аравии. 14-й тур, 9 января

Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 2:1 (перерыв)

Голы: Мане, 29, Роналду, 42 (пен) – Годвин, 6

Фотогалерея

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Савиур Годвин (Аль-Ахдуд).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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