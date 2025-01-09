Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль Мане и гол Роналду. Аль-Наср уверенно выиграл первый матч в году
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
09.01.2025 19:00 – FT 3 : 1
Аль-Ахдуд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
09 января 2025, 21:23 | Обновлено 09 января 2025, 22:28
314
0

Дубль Мане и гол Роналду. Аль-Наср уверенно выиграл первый матч в году

Аль-Наср переиграл Аль-Ахдуд в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии

09 января 2025, 21:23 | Обновлено 09 января 2025, 22:28
314
0
Дубль Мане и гол Роналду. Аль-Наср уверенно выиграл первый матч в году
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Команда Аль-Наср переиграла Аль-Ахдуд (3:1) в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

В дебюте матча гости открыли счет усилиями Сейвора Годвина, а для Аль-Наср счет сравнял сенегальский форвард Садио Мане на 29-й минуте.

Португальский форвард Криштиану Роналду реализовал 11-метровый на 42-й минуте, и счет стал 2:1 в пользу хозяев поля.

❗️ Видео гола Роналду – в Telegram-канале Спортивний оглядач

В конце игры Садио Мане оформил дубль и установил окончательный счет матча – 3:1 – Аль-Наср одержал победу в первом матче 2025 года.

Лидеры: Аль-Иттихад (36 очков), Аль-Хиляль (34), Аль-Наср и Аль-Кадисия (по 28).

Чемпионат Саудовской Аравии. 14-й тур, 9 января

Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:1

Голы: Мане, 29, 88 Роналду, 42 (пен) – Годвин, 6

Аль-Фатех – Аль-Вахда – 1:2

Голы: Бендебка, 57 – Гудвин, 14, Игало, 26

Аль-Рияд – Аль-Халидж – 2:2

Голы: Тозе, 68, Барбе, 90+2 – Фортунис, 44, Мартинш, 80

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Иттихад 13 12 0 1 32 - 9 36
2 Аль-Хиляль 13 11 1 1 34 - 14 34
3 Аль-Наср Эр-Рияд 14 8 4 2 28 - 13 28
4 Аль-Кадисия 13 9 1 3 19 - 8 28
5 Аль-Ахли Джидда 13 7 2 4 20 - 11 23
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 13 7 2 4 18 - 11 23
7 Аль-Рияд 14 6 4 4 18 - 18 22
8 Аль-Халидж 14 6 2 6 18 - 19 20
9 Аль-Таавун 13 5 3 5 14 - 14 18
10 Дамак 13 4 3 6 20 - 23 15
11 Аль-Иттифак 13 4 3 6 11 - 20 15
12 Аль-Раед 13 4 2 7 18 - 20 14
13 Аль-Оруба 13 4 1 8 11 - 25 13
14 Аль-Ахдуд 14 3 3 8 17 - 22 12
15 Аль-Вахда Мекка 14 3 3 8 19 - 32 12
16 Аль-Холуд 13 2 4 7 15 - 25 10
17 Аль-Фейха 13 1 5 7 9 - 23 8
18 Аль-Фатех 14 1 3 10 12 - 26 6
Полная таблица

Фотогалерея

По теме:
Реал Мадрид – Мальорка. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. С третьей попытки. Беллингем открыл счет в полуфинале Суперкубка
ВИДЕО. Роналду с пенальти забил за Аль-Наср 11-й гол в сезоне
Криштиану Роналду пенальти Аль-Наср Эр-Рияд видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахдуд Садио Мане Аль-Фатех Аль-Вахда Мекка Аль-Рияд Аль-Халидж Одион Игало Крейг Гудвин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
Футбол | 09 января 2025, 13:20 3
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ

Польская «Лехия» не взяла Сергея Булецу на тренировочные сборы

С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
Теннис | 09 января 2025, 06:00 20
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025

В ночь на 9 января состоялась жеребьевка основной сетки австралийского мейджора

Эвертон – Питерборо. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Футбол | 09.01.2025, 21:11
Эвертон – Питерборо. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Эвертон – Питерборо. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
Бокс | 09.01.2025, 16:51
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
На равных с конкурентом. Шахтер сыграл вничью с Динамо Загреб
Футбол | 09.01.2025, 18:12
На равных с конкурентом. Шахтер сыграл вничью с Динамо Загреб
На равных с конкурентом. Шахтер сыграл вничью с Динамо Загреб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
08.01.2025, 08:33 21
Бокс
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
09.01.2025, 07:48 1
Бокс
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
07.01.2025, 19:58 5
Футбол
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
08.01.2025, 15:43 3
Футбол
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
07.01.2025, 17:50 1
Бокс
«Превзошел его». Дюбуа рассказал, справедливо ли Усик победил Фьюри
«Превзошел его». Дюбуа рассказал, справедливо ли Усик победил Фьюри
08.01.2025, 00:16 1
Бокс
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
07.01.2025, 16:40 25
Футбол
Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
07.01.2025, 20:17 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем