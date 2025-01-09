Дубль Мане и гол Роналду. Аль-Наср уверенно выиграл первый матч в году
Аль-Наср переиграл Аль-Ахдуд в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии
Команда Аль-Наср переиграла Аль-Ахдуд (3:1) в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
В дебюте матча гости открыли счет усилиями Сейвора Годвина, а для Аль-Наср счет сравнял сенегальский форвард Садио Мане на 29-й минуте.
Португальский форвард Криштиану Роналду реализовал 11-метровый на 42-й минуте, и счет стал 2:1 в пользу хозяев поля.
❗️ Видео гола Роналду – в Telegram-канале Спортивний оглядач
В конце игры Садио Мане оформил дубль и установил окончательный счет матча – 3:1 – Аль-Наср одержал победу в первом матче 2025 года.
Лидеры: Аль-Иттихад (36 очков), Аль-Хиляль (34), Аль-Наср и Аль-Кадисия (по 28).
Чемпионат Саудовской Аравии. 14-й тур, 9 января
Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:1
Голы: Мане, 29, 88 Роналду, 42 (пен) – Годвин, 6
Аль-Фатех – Аль-Вахда – 1:2
Голы: Бендебка, 57 – Гудвин, 14, Игало, 26
Аль-Рияд – Аль-Халидж – 2:2
Голы: Тозе, 68, Барбе, 90+2 – Фортунис, 44, Мартинш, 80
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Иттихад
|13
|12
|0
|1
|32 - 9
|36
|2
|Аль-Хиляль
|13
|11
|1
|1
|34 - 14
|34
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|14
|8
|4
|2
|28 - 13
|28
|4
|Аль-Кадисия
|13
|9
|1
|3
|19 - 8
|28
|5
|Аль-Ахли Джидда
|13
|7
|2
|4
|20 - 11
|23
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|13
|7
|2
|4
|18 - 11
|23
|7
|Аль-Рияд
|14
|6
|4
|4
|18 - 18
|22
|8
|Аль-Халидж
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|9
|Аль-Таавун
|13
|5
|3
|5
|14 - 14
|18
|10
|Дамак
|13
|4
|3
|6
|20 - 23
|15
|11
|Аль-Иттифак
|13
|4
|3
|6
|11 - 20
|15
|12
|Аль-Раед
|13
|4
|2
|7
|18 - 20
|14
|13
|Аль-Оруба
|13
|4
|1
|8
|11 - 25
|13
|14
|Аль-Ахдуд
|14
|3
|3
|8
|17 - 22
|12
|15
|Аль-Вахда Мекка
|14
|3
|3
|8
|19 - 32
|12
|16
|Аль-Холуд
|13
|2
|4
|7
|15 - 25
|10
|17
|Аль-Фейха
|13
|1
|5
|7
|9 - 23
|8
|18
|Аль-Фатех
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
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