Дубль Мане и гол Роналду. Аль-Наср уверенно выиграл первый матч в году

Команда Аль-Наср переиграла Аль-Ахдуд (3:1) в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

В дебюте матча гости открыли счет усилиями Сейвора Годвина, а для Аль-Наср счет сравнял сенегальский форвард Садио Мане на 29-й минуте.

Португальский форвард Криштиану Роналду реализовал 11-метровый на 42-й минуте, и счет стал 2:1 в пользу хозяев поля.

❗️ Видео гола Роналду – в Telegram-канале Спортивний оглядач

В конце игры Садио Мане оформил дубль и установил окончательный счет матча – 3:1 – Аль-Наср одержал победу в первом матче 2025 года.

Лидеры: Аль-Иттихад (36 очков), Аль-Хиляль (34), Аль-Наср и Аль-Кадисия (по 28).

Чемпионат Саудовской Аравии. 14-й тур, 9 января

Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:1

Голы: Мане, 29, 88 Роналду, 42 (пен) – Годвин, 6

Аль-Фатех – Аль-Вахда – 1:2

Голы: Бендебка, 57 – Гудвин, 14, Игало, 26

Аль-Рияд – Аль-Халидж – 2:2

Голы: Тозе, 68, Барбе, 90+2 – Фортунис, 44, Мартинш, 80

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Аль-Иттихад 13 12 0 1 32 - 9 36 2 Аль-Хиляль 13 11 1 1 34 - 14 34 3 Аль-Наср Эр-Рияд 14 8 4 2 28 - 13 28 4 Аль-Кадисия 13 9 1 3 19 - 8 28 5 Аль-Ахли Джидда 13 7 2 4 20 - 11 23 6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 13 7 2 4 18 - 11 23 7 Аль-Рияд 14 6 4 4 18 - 18 22 8 Аль-Халидж 14 6 2 6 18 - 19 20 9 Аль-Таавун 13 5 3 5 14 - 14 18 10 Дамак 13 4 3 6 20 - 23 15 11 Аль-Иттифак 13 4 3 6 11 - 20 15 12 Аль-Раед 13 4 2 7 18 - 20 14 13 Аль-Оруба 13 4 1 8 11 - 25 13 14 Аль-Ахдуд 14 3 3 8 17 - 22 12 15 Аль-Вахда Мекка 14 3 3 8 19 - 32 12 16 Аль-Холуд 13 2 4 7 15 - 25 10 17 Аль-Фейха 13 1 5 7 9 - 23 8 18 Аль-Фатех 14 1 3 10 12 - 26 6 Полная таблица

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