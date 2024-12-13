Категоричен. У Динамо возникли серьезные трудности с легионером

Бразильский вингер киевского «Динамо» Витиньо отказывается от игры за клуб, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 25-летний игрок и его семья категорически отказываются от возвращения в Украину. Витиньо покинул Украину в начале полномасштабной войны, согласно правилу ФИФА. Он выступал в аренде за «Атлетико Паранаэнсе», а после этого в «Ред Булл Брагантино».

Контракт футболиста с киевлянами действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что игрок «Динамо» попал в сборную тура Лиги Европы от WhoScored.