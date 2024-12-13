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Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 22:55 | Обновлено 13 декабря 2024, 23:21
1112
2

Категоричен. У Динамо возникли серьезные трудности с легионером

Витиньо не хочет возвращаться в Украину

13 декабря 2024, 22:55 | Обновлено 13 декабря 2024, 23:21
1112
2
Категоричен. У Динамо возникли серьезные трудности с легионером
Getty Images/Global Images Ukraine. Витиньо

Бразильский вингер киевского «Динамо» Витиньо отказывается от игры за клуб, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 25-летний игрок и его семья категорически отказываются от возвращения в Украину. Витиньо покинул Украину в начале полномасштабной войны, согласно правилу ФИФА. Он выступал в аренде за «Атлетико Паранаэнсе», а после этого в «Ред Булл Брагантино».

Контракт футболиста с киевлянами действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что игрок «Динамо» попал в сборную тура Лиги Европы от WhoScored.

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Витиньо (Динамо) Атлетико Паранаэнсе Ред Булл Брагантино Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Falko
Нема питань, хай розриває контракт і платить неустойку. А то ж можна і трансфер на руки не отримати.
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Gargantua81
да он и не нужен. там Волошину надо доверять. а там еще Брагару должен форму набрать
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