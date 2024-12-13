Украина. Премьер лига13 декабря 2024, 22:55 | Обновлено 13 декабря 2024, 23:21
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Категоричен. У Динамо возникли серьезные трудности с легионером
Витиньо не хочет возвращаться в Украину
13 декабря 2024, 22:55 | Обновлено 13 декабря 2024, 23:21
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Бразильский вингер киевского «Динамо» Витиньо отказывается от игры за клуб, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 25-летний игрок и его семья категорически отказываются от возвращения в Украину. Витиньо покинул Украину в начале полномасштабной войны, согласно правилу ФИФА. Он выступал в аренде за «Атлетико Паранаэнсе», а после этого в «Ред Булл Брагантино».
Контракт футболиста с киевлянами действует до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что игрок «Динамо» попал в сборную тура Лиги Европы от WhoScored.
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Комментарии 2
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Нема питань, хай розриває контракт і платить неустойку. А то ж можна і трансфер на руки не отримати.
да он и не нужен. там Волошину надо доверять. а там еще Брагару должен форму набрать
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