С игроком Динамо. Опубликована команда тура Лиги Европы от WhoScored
Георгий Бущан получил признание от статистического портала
Статистический портал WhoScored опубликовал команду лучших 6-го тура Лиги Европы.
В нее попал и украинский голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан. 30-летний голкипер получил оценку 8.83 балла из 10 возможных. В матче с испанским коллективом украинец сделал 11 сейвов. 8 из которых – в пределах штрафной площади, а также отбил 1 пенальти.
Но сейвы Георгия не спасли «киевлян» от поражения со счетом 3:0.
Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной Украины оценил игру «Динамо».
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