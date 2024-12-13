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Лига Европы
13 декабря 2024, 20:37 |
259
0

С игроком Динамо. Опубликована команда тура Лиги Европы от WhoScored

Георгий Бущан получил признание от статистического портала

13 декабря 2024, 20:37 |
259
0
С игроком Динамо. Опубликована команда тура Лиги Европы от WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Статистический портал WhoScored опубликовал команду лучших 6-го тура Лиги Европы.

В нее попал и украинский голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан. 30-летний голкипер получил оценку 8.83 балла из 10 возможных. В матче с испанским коллективом украинец сделал 11 сейвов. 8 из которых – в пределах штрафной площади, а также отбил 1 пенальти.

Но сейвы Георгия не спасли «киевлян» от поражения со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной Украины оценил игру «Динамо».

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Георгий Бущан Динамо Киев Лига Европы Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Динамо WhoScored
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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