«Претензий нет только к Бущану». Экс-форвард сборной оценил игру Динамо

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о вчерашнем матче в Лиге Европы по футболу, в котором «Динамо» было разбито «Реал Сосьедадом» – 0:3:

«Чуда не произошло. Динамовцы прогнозируемо проиграли хозяевам, которые сейчас на подъеме. И если бы не вратарь Георгий Бущан, то все могло закончиться еще более позорным поражением. Еще несколько таких поединков и динамовцами вообще никто за рубежом не будет интересоваться. Хотя был ли вообще такой интерес? Я не удивлюсь, если это обычные вбросы агентов игроков, чтобы как-то привлечь внимание к своим клиентам. Потому что пока динамовцы на футбольном поле еще очень мало умеют.

Комментировать вчерашнюю игру легко и сложно. С одной стороны хозяева преобладали во всех компонентах, с другой – надо быть внутри коллектива, чтобы дать исчерпывающий ответ почему киевляне такие беспомощные в Лиге Европы.

Очень грустно. Хорошо, что вчера поймал кураж Бущан и неоднократно спасал и хозяева добившись желаемого после перерыва заменили своих лидеров и откровенно доигрывали матч. Остается надеяться, что динамовцы прекрасно осознают, какой у них посредственный уровень и как еще надо много работать».