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  4. «Претензий нет только к Бущану». Экс-форвард сборной оценил игру Динамо
Лига Европы
13 декабря 2024, 16:47 | Обновлено 13 декабря 2024, 16:50
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1

«Претензий нет только к Бущану». Экс-форвард сборной оценил игру Динамо

Если бы не вратарь киевлян, пропущенных мячей было бы больше

13 декабря 2024, 16:47 | Обновлено 13 декабря 2024, 16:50
1350
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«Претензий нет только к Бущану». Экс-форвард сборной оценил игру Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о вчерашнем матче в Лиге Европы по футболу, в котором «Динамо» было разбито «Реал Сосьедадом» – 0:3:

«Чуда не произошло. Динамовцы прогнозируемо проиграли хозяевам, которые сейчас на подъеме. И если бы не вратарь Георгий Бущан, то все могло закончиться еще более позорным поражением. Еще несколько таких поединков и динамовцами вообще никто за рубежом не будет интересоваться. Хотя был ли вообще такой интерес? Я не удивлюсь, если это обычные вбросы агентов игроков, чтобы как-то привлечь внимание к своим клиентам. Потому что пока динамовцы на футбольном поле еще очень мало умеют.

Комментировать вчерашнюю игру легко и сложно. С одной стороны хозяева преобладали во всех компонентах, с другой – надо быть внутри коллектива, чтобы дать исчерпывающий ответ почему киевляне такие беспомощные в Лиге Европы.

Очень грустно. Хорошо, что вчера поймал кураж Бущан и неоднократно спасал и хозяева добившись желаемого после перерыва заменили своих лидеров и откровенно доигрывали матч. Остается надеяться, что динамовцы прекрасно осознают, какой у них посредственный уровень и как еще надо много работать».

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Лига Европы Реал Сосьедад Динамо Киев Реал Сосьедад - Динамо Александр Паляница Георгий Бущан инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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