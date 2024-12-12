Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реалу Сосьедаду

Киевское «Динамо» в поединке 6-го тура основного раунда Лиги Европы встретилось с «Реал Сосьедадом». Для «бело-синих» нынешний евросезон складывается провально: ноль очков и последнее место в турнирной таблице. В предыдущем матче с «Викторией» киевляне наконец сумели забить свой первый гол в основном раунде, но это их не уберегло от очередного поражения. Не мудрено, что в такой ситуации тренерский штаб Александра Шовковского демонстрирует нацеленность, в первую очередь, на достижение результата в УПЛ. Там у «Динамо» все идет по плану, ведь команда лидирует и борется за чемпионство.

Хозяева поля активно начали встречу, пытаясь сразу оказывать давление на защитную линию «Динамо». Киевляне выстроили насыщенные оборонительные редуты (на матч «Динамо» вышло с тремя центральными защитниками), но не забывали выбегать в быстрые контратаки. Разгонять их пытался Волошин, который обострял игру с правого фланга. В одном из эпизодов прострел Волошина заставил вступить в игру Ремиро: голкипер не дал мячу долететь до Герреро.

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Баски много атаковали и добились своего довольно быстро. Причем в довольно простой для динамовцев ситуации. Попов в штрафной киевской команды ударил по ноге Оярсабаля, после чего арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Удар Оярсабаля с «точки» Бущан отбил, но игрок «Реал Сосьедада» добил мяч в ворота. Хозяева сразу могли удвоить свое преимущество, но Бущан не дал этому случится. Сначала голкипер заблокировал удар Мендеса, а затем среагировал на удар Беккера под перекладину.

И все же, баски вскоре снова отпраздновали взятие ворот. Беккер пробил с острого угла, и после рикошета от ноги Биловара футбольный снаряд оказался в сетке. На этом агрессивные атаки «бело-голубых» не прекратились, и Бущану пришлось выручать свою команду после обводящего удара Оярсабаля.

У киевлян не получались атакующие действия, чего, к сожалению, не скажешь о соперниках киевского клуба. Все тот же Оярсабаль в штрафной хладнокровно разобрался с Поповым и вогнал мяч под перекладину, уже до перерыва практически похоронив интригу встречи. Могло быть и хуже: еще несколько острых атак басков в первом тайме едва не завершились плачевно для динамовцев.

Getty Images/Global Images Ukraine

Динамовцы активно начали вторую половину игры, на что баски ответили интенсивным прессингом. При этом угроз воротам «Реал Сосьедада» не возникало, а подопечные Иманоля Альгуасиля пытались воспользоваться появлением свободных зон на половине поля гостей. К неприятностям «бело-синих» добавилось повреждение Бражко, которого заменил восстановившийся после травмы Пихаленок. А тренерский штаб хозяев позволил себе заменить лидеров команды – Оярсабаля, Одриосолу и Кубо.

До конца поединка было еще много времени, но складывалось впечатление, что команды доигрывают встречу. Баски действовали по счету, а у киевлян не получалось обострить ситуацию у ворот хозяев. В итоге, киевляне потерпели еще одно поражение и за два тура до окончания основного раунда потеряли шансы выйти в плей-офф. В январе «Динамо» проведет гостевой матч с «Галатасараем» и домашний с РФШ, но для «бело-синих» они не будут иметь турнирного значения.

Лига Европы. Основной раунд. 6 тур

«Реал Сосьедад» – «Динамо» – 3:0

Гол: Оярсабаль, 19, 33, Беккер , 24

Предупреждениz: Одриосола, 75, Магунаселая, 83 – Дубинчак, 30, Брагару, 89

На 19 минуте Оярсабаль (Реал Сосьедад) не забил пенальти (вратарь)

«Реал Сосьедад»: Ремиро – Муньос, Агерд, Субельдия, Арамбуру (Одриосола, 59), Мендес (Марин, 46), Гонсалес (Турриентес, 78), Оласогасти, Кубо (Магунаселая, 58), Оярсабаль (Оскарссон, 58), Беккер

«Динамо»: Бущан – Караваев, Биловар, Попов, Дячук, Дубинчак – Бражко (Кабаев, 63), Михайленко, Рубчинский (Пихаленок, 63) – Волошин (Брагару, 81), Герреро (Ванат, 63)

Арбитр: Харм Осмерс (Германия)

Стадион: «Аноэта» (Сан-Себастьян, Испания)

РЕАЛ СОСЬЄДАД - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА