Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реалу Сосьедаду
Киевская команда в первом тайме пропустила три мяча и снова не смогла набрать очки в Лиге Европы
Киевское «Динамо» в поединке 6-го тура основного раунда Лиги Европы встретилось с «Реал Сосьедадом». Для «бело-синих» нынешний евросезон складывается провально: ноль очков и последнее место в турнирной таблице. В предыдущем матче с «Викторией» киевляне наконец сумели забить свой первый гол в основном раунде, но это их не уберегло от очередного поражения. Не мудрено, что в такой ситуации тренерский штаб Александра Шовковского демонстрирует нацеленность, в первую очередь, на достижение результата в УПЛ. Там у «Динамо» все идет по плану, ведь команда лидирует и борется за чемпионство.
Хозяева поля активно начали встречу, пытаясь сразу оказывать давление на защитную линию «Динамо». Киевляне выстроили насыщенные оборонительные редуты (на матч «Динамо» вышло с тремя центральными защитниками), но не забывали выбегать в быстрые контратаки. Разгонять их пытался Волошин, который обострял игру с правого фланга. В одном из эпизодов прострел Волошина заставил вступить в игру Ремиро: голкипер не дал мячу долететь до Герреро.
Баски много атаковали и добились своего довольно быстро. Причем в довольно простой для динамовцев ситуации. Попов в штрафной киевской команды ударил по ноге Оярсабаля, после чего арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Удар Оярсабаля с «точки» Бущан отбил, но игрок «Реал Сосьедада» добил мяч в ворота. Хозяева сразу могли удвоить свое преимущество, но Бущан не дал этому случится. Сначала голкипер заблокировал удар Мендеса, а затем среагировал на удар Беккера под перекладину.
И все же, баски вскоре снова отпраздновали взятие ворот. Беккер пробил с острого угла, и после рикошета от ноги Биловара футбольный снаряд оказался в сетке. На этом агрессивные атаки «бело-голубых» не прекратились, и Бущану пришлось выручать свою команду после обводящего удара Оярсабаля.
У киевлян не получались атакующие действия, чего, к сожалению, не скажешь о соперниках киевского клуба. Все тот же Оярсабаль в штрафной хладнокровно разобрался с Поповым и вогнал мяч под перекладину, уже до перерыва практически похоронив интригу встречи. Могло быть и хуже: еще несколько острых атак басков в первом тайме едва не завершились плачевно для динамовцев.
Динамовцы активно начали вторую половину игры, на что баски ответили интенсивным прессингом. При этом угроз воротам «Реал Сосьедада» не возникало, а подопечные Иманоля Альгуасиля пытались воспользоваться появлением свободных зон на половине поля гостей. К неприятностям «бело-синих» добавилось повреждение Бражко, которого заменил восстановившийся после травмы Пихаленок. А тренерский штаб хозяев позволил себе заменить лидеров команды – Оярсабаля, Одриосолу и Кубо.
До конца поединка было еще много времени, но складывалось впечатление, что команды доигрывают встречу. Баски действовали по счету, а у киевлян не получалось обострить ситуацию у ворот хозяев. В итоге, киевляне потерпели еще одно поражение и за два тура до окончания основного раунда потеряли шансы выйти в плей-офф. В январе «Динамо» проведет гостевой матч с «Галатасараем» и домашний с РФШ, но для «бело-синих» они не будут иметь турнирного значения.
Лига Европы. Основной раунд. 6 тур
«Реал Сосьедад» – «Динамо» – 3:0
Гол: Оярсабаль, 19, 33, Беккер , 24
Предупреждениz: Одриосола, 75, Магунаселая, 83 – Дубинчак, 30, Брагару, 89
На 19 минуте Оярсабаль (Реал Сосьедад) не забил пенальти (вратарь)
«Реал Сосьедад»: Ремиро – Муньос, Агерд, Субельдия, Арамбуру (Одриосола, 59), Мендес (Марин, 46), Гонсалес (Турриентес, 78), Оласогасти, Кубо (Магунаселая, 58), Оярсабаль (Оскарссон, 58), Беккер
«Динамо»: Бущан – Караваев, Биловар, Попов, Дячук, Дубинчак – Бражко (Кабаев, 63), Михайленко, Рубчинский (Пихаленок, 63) – Волошин (Брагару, 81), Герреро (Ванат, 63)
Арбитр: Харм Осмерс (Германия)
Стадион: «Аноэта» (Сан-Себастьян, Испания)
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Итальянцы победили «Брагу» со счетом 3:0
12 декабря киевляне уступили Реалу Сосьедад 0:3 и окончательно потеряли шансы на плей-офф
И наши защитники и полузащита не привыкли играть против команд, которые их прессингуют.
И это и Шахтер и Динамо:
Рома - Динамо - фол Михавко не обязательный - гол Ромы и удаление Брагару по равной игре
ПСВ -Шахтер - фол Педриньо и 2-3 в итоге
Динамо - Ференцварош- фол Дубинчака и 0-4 в итоге
Шахтер - Бавария - пенальти Граам и 1-3 в итоге 1-5
Ну и минимкм две обрезки у Шахтера (Бондаренко и Марлон) и Динамо счехами не помню кто.
Потом удары по воротам 15 и16 вствор после 6 игр.
Ну а дальше чего ожидать?
А так після 0-3, навіть і особливо вже і не так засмучуєшся. Очікував що більше буде по такій грі. А другий тайм 0-0 хоч якийсь позитив знайти...
Ну і також не зовсім зрозумів коментаторів на Мегого, здаються чуваки просто кайфували.
Стабильній однако...
Якщо раніше в групі з 4 команд забили і можна катати поперек розуміючи своє становище в групі, де 2 матч формальність, то зараз суперники вигризають до кінця, щоб зробити більшу різницю мачів, і не зупиняються навіть коли 3:0, 5-1, і так далі. Тому що це впливає на розподіл всіх команд, місце в загальній таблиці. Що Реал, що Баварія, ....
Круто
Мені подобається.
Выйдет в ЛЧ получит шаровые 40 лямов , накупит левоногих лавочников из Бразилии по 15 миллионов
И будет скакать от радости когда раз за компанию отскочит от какого то середняка Бельгии или Швейцарии
Почему одни можно а другим нет?
А 0-3 это евро позор ?
Не ну ок
Игры то не было от ДК
Одно оправдание может быть - победа в УПЛ и Кубке для команды!
Всем тихой ночи!
Отаман, чтобы до утра ветка была под охраной , утром зайду проверю !
Ніхто тут не очікував навіть нічиї.
Всі сили на чемп! Треба ставати чемпіонами. Для недолугих навіть не буду роз'яснювати чому.
П.С. Чергова ганьба - я щось не пам'ятаю таких заголовків, коли щурі всралися за 7 хв до завершення матчу проти ПСВ, вигрававши 2:0 і ганебно глотнувши 3 м'ячі. Да і проти дублю Баварії чомусь про ганебну гру від ШД не згадували!
Динамо ще своє візьме в ЛЄ. Щурі, Ви зарано радієте
Яка ганьба??
Ганьба коли пропускаєш 3 голи за 5 хвилин від ПСВ 3:2, або влітаєш 5:1 від Баварії
А Динамо програло 3:0 і як це можна назвати ганьбою?