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Лига Европы
Реал Сосьедад
12.12.2024 22:00 – FT 3 : 0
Динамо Киев
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Лига Европы
12 декабря 2024, 23:54 | Обновлено 13 декабря 2024, 00:08
2524
179

Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реалу Сосьедаду

Киевская команда в первом тайме пропустила три мяча и снова не смогла набрать очки в Лиге Европы

12 декабря 2024, 23:54 | Обновлено 13 декабря 2024, 00:08
2524
179
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реалу Сосьедаду
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» в поединке 6-го тура основного раунда Лиги Европы встретилось с «Реал Сосьедадом». Для «бело-синих» нынешний евросезон складывается провально: ноль очков и последнее место в турнирной таблице. В предыдущем матче с «Викторией» киевляне наконец сумели забить свой первый гол в основном раунде, но это их не уберегло от очередного поражения. Не мудрено, что в такой ситуации тренерский штаб Александра Шовковского демонстрирует нацеленность, в первую очередь, на достижение результата в УПЛ. Там у «Динамо» все идет по плану, ведь команда лидирует и борется за чемпионство.

Хозяева поля активно начали встречу, пытаясь сразу оказывать давление на защитную линию «Динамо». Киевляне выстроили насыщенные оборонительные редуты (на матч «Динамо» вышло с тремя центральными защитниками), но не забывали выбегать в быстрые контратаки. Разгонять их пытался Волошин, который обострял игру с правого фланга. В одном из эпизодов прострел Волошина заставил вступить в игру Ремиро: голкипер не дал мячу долететь до Герреро.

Getty Images/Global Images Ukraine

Баски много атаковали и добились своего довольно быстро. Причем в довольно простой для динамовцев ситуации. Попов в штрафной киевской команды ударил по ноге Оярсабаля, после чего арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Удар Оярсабаля с «точки» Бущан отбил, но игрок «Реал Сосьедада» добил мяч в ворота. Хозяева сразу могли удвоить свое преимущество, но Бущан не дал этому случится. Сначала голкипер заблокировал удар Мендеса, а затем среагировал на удар Беккера под перекладину.

И все же, баски вскоре снова отпраздновали взятие ворот. Беккер пробил с острого угла, и после рикошета от ноги Биловара футбольный снаряд оказался в сетке. На этом агрессивные атаки «бело-голубых» не прекратились, и Бущану пришлось выручать свою команду после обводящего удара Оярсабаля.

У киевлян не получались атакующие действия, чего, к сожалению, не скажешь о соперниках киевского клуба. Все тот же Оярсабаль в штрафной хладнокровно разобрался с Поповым и вогнал мяч под перекладину, уже до перерыва практически похоронив интригу встречи. Могло быть и хуже: еще несколько острых атак басков в первом тайме едва не завершились плачевно для динамовцев.

Getty Images/Global Images Ukraine

Динамовцы активно начали вторую половину игры, на что баски ответили интенсивным прессингом. При этом угроз воротам «Реал Сосьедада» не возникало, а подопечные Иманоля Альгуасиля пытались воспользоваться появлением свободных зон на половине поля гостей. К неприятностям «бело-синих» добавилось повреждение Бражко, которого заменил восстановившийся после травмы Пихаленок. А тренерский штаб хозяев позволил себе заменить лидеров команды – Оярсабаля, Одриосолу и Кубо.

До конца поединка было еще много времени, но складывалось впечатление, что команды доигрывают встречу. Баски действовали по счету, а у киевлян не получалось обострить ситуацию у ворот хозяев. В итоге, киевляне потерпели еще одно поражение и за два тура до окончания основного раунда потеряли шансы выйти в плей-офф. В январе «Динамо» проведет гостевой матч с «Галатасараем» и домашний с РФШ, но для «бело-синих» они не будут иметь турнирного значения.

Лига Европы. Основной раунд. 6 тур

«Реал Сосьедад» – «Динамо» – 3:0

Гол: Оярсабаль, 19, 33, Беккер , 24

Предупреждениz: Одриосола, 75, Магунаселая, 83 – Дубинчак, 30, Брагару, 89

На 19 минуте Оярсабаль (Реал Сосьедад) не забил пенальти (вратарь)

«Реал Сосьедад»: Ремиро – Муньос, Агерд, Субельдия, Арамбуру (Одриосола, 59), Мендес (Марин, 46), Гонсалес (Турриентес, 78), Оласогасти, Кубо (Магунаселая, 58), Оярсабаль (Оскарссон, 58), Беккер

«Динамо»: Бущан – Караваев, Биловар, Попов, Дячук, Дубинчак – Бражко (Кабаев, 63), Михайленко, Рубчинский (Пихаленок, 63) – Волошин (Брагару, 81), Герреро (Ванат, 63)

Арбитр: Харм Осмерс (Германия)

Стадион: «Аноэта» (Сан-Себастьян, Испания)

РЕАЛ СОСЬЄДАД - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 179
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avk2307
Проблема наших клубов в том, что внутри страны у них нет соперников достойных.
И наши защитники  и полузащита не привыкли играть против команд, которые их прессингуют.
И это и Шахтер и Динамо:
Рома - Динамо  - фол Михавко не обязательный - гол Ромы и удаление Брагару по равной игре
ПСВ -Шахтер - фол Педриньо и 2-3 в итоге
Динамо - Ференцварош- фол Дубинчака и 0-4 в итоге
Шахтер - Бавария - пенальти Граам и 1-3 в итоге 1-5
Ну и минимкм две обрезки у Шахтера (Бондаренко и Марлон) и Динамо счехами не помню кто.
 Потом удары по воротам 15 и16 вствор после 6 игр.
Ну а дальше чего ожидать?
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+10
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FunnyCat_____
Ради прикола, а какой был заголовок после 1-5 шахтера ?
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+7
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sahka1981
Найгірший матч сезону, особливо перший тайм. Пенальті зовсім необов'язковий, другий рикошет. Іспанці в першому таймі грали як проти аматорів. Захист просто без слів, стільки помилок, а обрізок скільки. Навіть в другому таймі мінімум чотири рази обрізались біля воріт, ніби запрошуючи і сланців які вже зупинилися після замін, давайте ще забивайте, ми саиі все зробимо за вас, тільки Бущан був проти. Михавко явно найкращий захисник в ДК він хоч на м'ячі норм грає. Попов добряче чудив сьогодні. Біловар йому в цьому також не поступався.
А так після 0-3, навіть і особливо вже і не так засмучуєшся. Очікував що більше буде по такій грі. А другий тайм 0-0 хоч якийсь позитив знайти...
Ну і також не зовсім зрозумів коментаторів на Мегого, здаються чуваки просто кайфували.
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+6
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Pavel_i_CO
Як же щури ДНОнєтскіє радіють. Будуть всю ніч, недолюди, хороводи навколо пам'ятника лєніна водити, попиваючи бояришнік 
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+4
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avk2307
Но бот "Дірочка" продолжает спамить даже не читая , что пишет тут большинство.
Стабильній однако...
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Ukraine
Зверніть увагу, як змінилось відношення до гри в новому форматі Єврозони.
Якщо раніше в групі з 4 команд забили і можна катати поперек розуміючи своє становище в групі, де 2 матч формальність, то зараз суперники вигризають до кінця, щоб зробити більшу різницю мачів, і не зупиняються навіть коли 3:0,  5-1, і так далі. Тому що це впливає на розподіл всіх команд, місце в загальній таблиці. Що Реал, що Баварія, ....
Круто
Мені подобається.
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+4
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FunnyCat_____
Не переживайте за ДК
Выйдет в ЛЧ получит шаровые 40 лямов , накупит левоногих лавочников из Бразилии  по 15 миллионов
И будет скакать от радости когда раз за компанию отскочит от какого то середняка Бельгии или Швейцарии 
Почему одни можно а другим нет?
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FunnyCat_____
То есть 1-5 это фиаско 
А 0-3 это евро позор ?
Не ну ок 
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+4
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Pavel_i_CO
Чергова Євроганьба... А 1-5 від Баварії, то була боротьба та пристрасть... Та поганий газон, який завадив Мудакову забити з п'яти метрів... Ось так більш об'єктивно 
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+4
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uausa
А якби не приїхали на гру то результат був би той самий ще й сили б зекономили
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+3
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255547
Все нужно воспринимать реально, такое впичатление, что никто не знает общий уровень нашего футбола, и его развития сейчас, а все рассуждают так, что у нас в этом плане все нормально 
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+3
Микола Захарченко
Дивитись матчі Динамо в єврокубках без ненормативної лексики неможливо . В що грає команда Шовковського , не розуміє навіть і він сам . Без швидкості , пресингу і вірної оцінки прийняття рішення на полі від самих гравців, виграти у такої команди , Реал-Сосьєдад нереально . А мізки в них такі , як і в їхніх губато-цицькатих подруг - на рівні тупих білявок . Приїхали в теплу Іспанію відбувати номер . Один тільки Попов чого вартий - діє в своїй штрафній , як слон у посудній лавці , про зятя і дуба не хочеться й згадувати . Гра в захисті - жах , гра в нападі - тихий жах . І в цієї команди зовсім не має бійцівських якостей і просто " яєць" ... 
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+2
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serhiy
Рекорд 7-1 ,5-1 не побили-хоч одне добре ! Бущан -красень. Решта грали,ніби в перше мяч побачили. Склад не основний,але то таке.Тут поки відмучили. Переключаємся на УПЛ. Ніякого Шовковського не треба міняти . В УПЛ ці гравці показують нормальний футбол А ЛЧ ротом ми не берем. Дивіться на свого Впушича ,бамьасята-супер тренер і гордіться. За Шовковського команда в УПЛ хоч якось заграла,бо за цигана то був вже капець. Так що я бачу світло в кіці тунелю ! ) 
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+2
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FunnyCat_____
Ладно тут обсуждать нечего больше 
Игры то не было от ДК
Одно оправдание может быть - победа в УПЛ и Кубке для команды!
Всем тихой ночи!
Отаман, чтобы до утра ветка была под охраной , утром зайду проверю !
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Remark
3:0 - це пристойний рахунок, враховуючи напіврезерв Динамо, гру на виїзді, і проти Реалу.
Ніхто тут не очікував навіть нічиї.
Всі сили на чемп! Треба ставати чемпіонами. Для недолугих навіть не буду роз'яснювати чому.
П.С. Чергова ганьба - я щось не пам'ятаю таких заголовків, коли щурі всралися за 7 хв до завершення матчу проти ПСВ, вигрававши 2:0 і ганебно глотнувши 3 м'ячі. Да і проти дублю Баварії чомусь про ганебну гру від ШД не згадували!
Динамо ще своє візьме в ЛЄ. Щурі, Ви зарано радієте
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8number
Сержик, усе добре. Не так погано як може бути. Ми вистоїмо. Ми зможемо 
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+1
sania
Адміни сайту!! Просто вимагаю пожиттєво забанити Quntum19 за росповсюдження на сайті ординських наративів. Зокрема за дописи про те, що Кияни винні в нападі орди на Україну! Вимагаю!!!
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ALFred
Снітко Лох!!! 
Яка ганьба?? 
Ганьба коли пропускаєш 3 голи за 5 хвилин від ПСВ 3:2, або влітаєш 5:1 від Баварії
А Динамо програло 3:0 і як це можна назвати ганьбою? 
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Yeger
По різниці забитих -пропущених Динамо переграло Шахту в цьому турі.
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easterly
Ви там щось про комєнтаторів казали? Вони коли побачили рідний прапор на трибуні - зраділи так, що забули від кого коментують. Знаєте який прапор - динири
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