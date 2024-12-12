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12.12.2024 22:00 - : -
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Лига Европы
12 декабря 2024, 09:56 | Обновлено 12 декабря 2024, 10:54
896
8

Реал Сосьедад – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Может, уже пора добыть первые очки?

12 декабря 2024, 09:56 | Обновлено 12 декабря 2024, 10:54
896
8
Реал Сосьедад – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

12 декабря «Динамо» проведет последний еврокубковый поединок в нынешнем году. В шестом туре основного раунда Лиги Европы украинский вице-чемпион будет гостить у испанского «Реал Сосьедада».

Реал Сосьедад

Баскский клуб неудачно стартовал и в Лиге Европы, и в национальном первенстве, однако в дальнейшем «королевские» раскочегарились и исправили ситуацию.

После пяти туров в Лиге Европы в активе команды Иманоля Альгуасиля семь очков и 16 место в общей турнирной таблице.

«Сине-белые» уступили «Андерлехту» и «Виктории» с одинаковым счетом 1:2, сыграли вничью с «Ниццей» (1:1) и добыли победы в поединках против тель-авивского «Маккаби» (2:1) и «Аякса» (2:0).

В Ла Лиге дела у команды из Сан-Себастьяна тоже идут неплохо. После 16 сыгранных матчей «Сосьедад» занимает шестое место, имея в своем активе 24 очка. За первую четверку команда Альгуасиля вряд ли сможет зацепиться – отрыв существенный, но вот за пятое место еще наверняка поборется.

Накануне поединка против «Динамо» баски в гостях не оставили шансов «Леганесу» – 3:0, а перед этим в родных стенах одолели «Барселону».

Игру против «Динамо» из-за травмы пропустит защитник Амари Траоре.

Динамо

Боль моя, ты покинь меня. После пяти сыгранных поединков в Лиге Европы вице-чемпион Украины имеет в своем активе ноль очков и лишь один забитый мяч. И последнее, 36-е, место в турнирной таблице.

Список команд ЛЕ, которым проигрывали подопечные Александра Шовковского, очень пестрый: «Лацио» (0:3), «Хоффенхайм» (0:2), «Рома» (0:1), «Ференцварош» (0:4) и «Виктория» (1:2).

А вот на внутренней арене вице-чемпион Украины на всех парах мчится к чемпионству.

В крайнем поединке УПЛ «бело-сине» разгромили «Александрию», с которой делили первое место, и единолично возглавили турнирную таблицу. И теперь на зимние каникулы подопечные Шовковского пойдут лидерами, невзирая на итог последнего матча внутреннего календаря.

Отметим, что в чемпионате страны «Динамо» в нынешнем сезоне еще не знает горечи поражений.

В этой связи можно говорить и о незамысловатых оппонентах по сравнению с теми, что есть на евроарене. Однако можно говорить и о явном акценте «бело-синих» на УПЛ.

В матче против «Сосьедада» киевской команде не помогут полузащитник Андрей Ярмоленко (травма) и защитник Владислав Дубинчак (дисквалификация). Под вопросом участие в игре полузащитника Николая Шапаренко.

История противостояний

Предстоящий поединок станет первым официальным в истории этих коллективов.

Прогноз

Несмотря на лишь шестое место в чемпионате Испании, «Реал Сосьедад» наряду с «Атлетико» может похвастаться лучшей обороной в Ла Лиге (команды пропустили лишь по 11 мячей). Благодаря в первую очередь отлично играющей защите «сине-белые» и строят свою игру.

А еще их фишка – редко проигрывают в родных стенах. На «Арена Реале» несладко всем – хоть ты «Барселона», хоть ты «Аякс».

Неуступчивая команда, с низким блоком в защите, однако отлично играющая в контригре, делающая ставку в первую очередь на фланги – вот такой этот «Сосьедад».

«Динамо» со всеми его проблемами на евроарене в Испании будет очень непросто. И дело не только в сложной логистике, но и в сугубо игровом плане. Против европейских команд из насыщенной обороной и умеющих быстро переходить в атаку у киевлян всегда были сложности. Плюс ко всему – общий индивидуальный уровень нынешнего «Сосьедада» все же выше, нежели нынешнего «Динамо».

Однако все равно хочется надеяться, что как минимум бой наша команда баскам даст.

Тем не менее, учитывая все вышеизложенное, предположим, что неудачная серия вице-чемпионов Украины в Лиге Европы продолжится.

На наш взгляд, «Сосьедад» одержит победу. «Сухую» победу. 2:0.

Ориентировочные составы:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Арамбуру, Зубельдия, Агерд, Муньос, Мендес, Сучич, Зубименди, Гомес, Беккер, Оярсабаль

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Михайленко, Кабаев, Волошин, Буяльский, Ванат.

Прогноз Sport.ua
Реал Сосьедад
12 декабря 2024 -
22:00
Динамо Киев
Победа Реал Сосьедад 1.30 Сделать ставку
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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 8
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Remark
Скоріш за все 2:0 або 1:0, десь так.
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+1
kadaad
Тут нужно гадать только на то сколько Динамо получит в свои ворота.
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0
Burevestnik
шото мало "добрих" коментів від щурів...
мать ще не заплатили.  
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0
CheMP
мльооо,я глянул в таблицу ЛЕ и офигел: ДК на последнем месте?! серьёзно? жесть... надо брать очки,але! ЦэШо,а ну соберись,включи мозг
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0
Hungarian 4 sticks🤣
Дыр-дыр-дыр завелась дыр очка👉👌попробуй останови её) 36 из 36 или 1️⃣0️⃣4️⃣ из 106
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-1
Khafre
0:2 перемога Динамо
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Khafre
Сьогодні Динамо покаже всім, як треба представляти Україну в єврокубках. 
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-3
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