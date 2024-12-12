В четверг, 12 декабря, состоится поединок 6 тура группового раунда Лиги Европы, в котором будут играть испанский «Реал Сосьедад» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Сан-Себастьяне (Испания) на поле стадиона «Аноета», начало – в 22:00 по Киеву.

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«Динамо» встретится с «Реал Сосьедадом» в заключительном матче Лиги Европы в этом году. Баскский клуб, который смог улучшить результаты после неудачного старта, имеет в своем активе 7 очков, тогда как киевляне пока проводят турнир без зачетного балла. В УПЛ «Динамо» уверенно лидирует, разгромив «Александрию» в воскресенье 3:0 и не потерпев поражений в этом сезоне, хотя на европейской арене результаты значительно скромнее. В предстоящем матче «бело-синие» будут играть без нескольких ключевых игроков из-за травм и дисквалификации. Это будет первое официальное противостояние между этими командами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Динамо» в украинской версии сайта.