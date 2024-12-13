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Лига Европы
Реал Сосьедад
12.12.2024 22:00 – FT 3 : 0
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
13 декабря 2024, 00:42 | Обновлено 13 декабря 2024, 00:47
3394
4

Реал Сосьедад – Динамо – 3:0. Прощание с Лигой Европы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги Европы 2024/25

13 декабря 2024, 00:42 | Обновлено 13 декабря 2024, 00:47
3394
4
Реал Сосьедад – Динамо – 3:0. Прощание с Лигой Европы. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря прошел матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Динамо Киев.

Коллективы сыграли на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу испанского коллектива.

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После этого поражения бело-синие окончательно потеряли шансы на выход в плей-офф еврокубка.

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Лига Европы 2024/25. 6-й тур, 12 декабря

Реал Сосьедад (Испания) – Динамо Киев (Украина) – 3:0

Голы: Оярсабаль, 19, 33, Бекер, 24

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Оярсабаль, 19 мин.

ГОЛ! 2:0 Бекер, 24 мин.

ГОЛ! 3:0 Оярсабаль, 33 мин.

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Шеральдо Бекер (Реал Сосьедад).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
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Реал Сосьедад Динамо Киев Реал Сосьедад - Динамо Лига Европы видео голов и обзор пенальти Микель Оярсабаль Георгий Бущан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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nivavn
Хоча б ОДИН ГОЛ забити.... ЯКИЙ позор!!!
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+2
zdor
Глянув статистику першого тайму, хоч матч дивився наживо, такого ще не бачив - 19:1 по ударах...
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-1
Ol Hlov
Суркіс, якщо ти читаєш це повідомлення - залиш Динамо , або купи нормального тренера, бо СаШо хрен зна шо
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-1
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