Реал Сосьедад – Динамо – 3:0. Прощание с Лигой Европы. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги Европы 2024/25
12 декабря прошел матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Динамо Киев.
Коллективы сыграли на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу испанского коллектива.
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После этого поражения бело-синие окончательно потеряли шансы на выход в плей-офф еврокубка.
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Лига Европы 2024/25. 6-й тур, 12 декабря
Реал Сосьедад (Испания) – Динамо Киев (Украина) – 3:0
Голы: Оярсабаль, 19, 33, Бекер, 24
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Оярсабаль, 19 мин.
ГОЛ! 2:0 Бекер, 24 мин.
ГОЛ! 3:0 Оярсабаль, 33 мин.
События матча
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