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Лига Европы
Реал Сосьедад
12.12.2024 22:00 – FT 3 : 0
Динамо Киев
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Лига Европы
13 декабря 2024, 00:45 | Обновлено 13 декабря 2024, 00:56
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0

Бойкот пресс-конференций? Шовковский не был многословен после фиаско Динамо

13 декабря киевляне проиграли Реалу Сосьедад 0:3 и вылетели из Лиги Европы

13 декабря 2024, 00:45 | Обновлено 13 декабря 2024, 00:56
165
0
Бойкот пресс-конференций? Шовковский не был многословен после фиаско Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

12 декабря прошел матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Динамо Киев.

Коллективы сыграли на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу испанского коллектива.

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После завершения встречи наставник бело-синих Александр Шовковский отправился на пресс-конференцию. Правда, коуч ответил всего на один вопрос:

– Что вы сказали игрокам в раздевалке после первого тайма?

– Сделал замечания по тем моментам, которые у нас были, и сказав, чтобы мы играли так, как сначала договаривались.

Интересно, что и после поражения от Виктории Пльзень Александр Шовковский также дал короткую пресс-конференцию.

Столичный клуб Украины не сумел выиграть ни одного матча ЛЕ из шести и потерял шансы на выход в плей-офф еврокубка.

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Александр Шовковский пресс-конференция Динамо Киев Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Динамо Лига Европы
Даниил Агарков Источник: ФК Динамо Киев
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