Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет

Форвард сборной Украины Роман Яремчук уже зимой покинет «Олимпиакос».

По информации греческих СМИ, титулованный клуб из Пирея разочарован игрой Яремчука и готовит его трансфер уже в январе. Ситуацией готов воспользоваться турецкий «Сивасспор», который хочет видеть Яремчука основным нападающим команды. Кроме этого у Романа есть предложение из MLS и неназванного экзотического чемпионата.

В нынешнем сезоне Яремчук провел за «Олимпиакос» во всех турнирах 12 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Сивасспор» заинтересовался еще одним игроком сборной Украины – Тарасом Степаненко из «Шахтера».