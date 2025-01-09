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  4. Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Греция
09 января 2025, 19:43 |
3961
7

Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет

Роман Яремчук покинет «Олимпиакос»

09 января 2025, 19:43 |
3961
7
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук уже зимой покинет «Олимпиакос».

По информации греческих СМИ, титулованный клуб из Пирея разочарован игрой Яремчука и готовит его трансфер уже в январе. Ситуацией готов воспользоваться турецкий «Сивасспор», который хочет видеть Яремчука основным нападающим команды. Кроме этого у Романа есть предложение из MLS и неназванного экзотического чемпионата.

В нынешнем сезоне Яремчук провел за «Олимпиакос» во всех турнирах 12 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Сивасспор» заинтересовался еще одним игроком сборной Украины – Тарасом Степаненко из «Шахтера».

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трансферы Олимпиакос Пирей Сивасспор Роман Яремчук Major League Soccer (MLS)
Дмитро Олійник Источник
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Комментарии 7
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TarasTaras94
Щось у Романа в клубній кар'єрі не йде...і цікаво чому? В збірній непогано ж виглядає 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Alex T
Теперь все варианты для него топ, главное в упл не идти пока, может еще где-то и воспрянет на сезон другой 
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0
Nick.Grabowski
Жадібність до грошей, егоїзм та загальноосвітня тупість руйнують професійні кар'єри.
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-3
Фанькин кот
Уверено идёт по стопам Беседина?
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-6
Показать Скрыть 2 ответа
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