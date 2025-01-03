Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
Тарас Степаненко может продолжить карьеру в турецком чемпионате
35-летний опорный полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко может покинуть донецкий клуб.
По информации турецкого журналиста Эрсана Сердала, к полузащитнику проявляет интерес турецкий «Сивасспор». У Степаненко заканчивается контракт с «горняками» уже этим летом, поэтому переговоры о вероятном переходе украинца в турецкий клуб могут начаться уже зимой.
В этом сезоне Степаненко на клубном уровне провел 13 матчей и результативными действиями не отличался. Ранее сообщалось, что украинский вингер донецкого «Шахтера» Александр Зубков серьезно интересует «Сан-Диего».
PLAYZONE ÖZEL | Sivasspor, Shakhtar Donetsk'ten Taras Stepanenko ile ilgileniyor.@ersanserdall pic.twitter.com/n0TSE8fUsZ— PlayZone (@playzonemedya) January 3, 2025
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У нього все по ділу.
Ну а если нет таких вариантов и Тарас согласен, то пусть едет к туркам..