Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
Украина. Премьер лига
03 января 2025, 20:24 |
2982
36

Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент

Тарас Степаненко может продолжить карьеру в турецком чемпионате

03 января 2025, 20:24 |
2982
36
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент

35-летний опорный полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко может покинуть донецкий клуб.

По информации турецкого журналиста Эрсана Сердала, к полузащитнику проявляет интерес турецкий «Сивасспор». У Степаненко заканчивается контракт с «горняками» уже этим летом, поэтому переговоры о вероятном переходе украинца в турецкий клуб могут начаться уже зимой.

В этом сезоне Степаненко на клубном уровне провел 13 матчей и результативными действиями не отличался. Ранее сообщалось, что украинский вингер донецкого «Шахтера» Александр Зубков серьезно интересует «Сан-Диего».

По теме:
Ключевой игрок Динамо и сборной продлил контракт с известным агентством
Мохамед САЛАХ: «Этот сезон может стать для меня последним в Ливерпуле»
Рекомендация легенды клуба. Известны подробности трансфера Окона в Динамо
Сивасспор Тарас Степаненко трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я вообще в это не верю». Фирон назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 03 января 2025, 03:52 0
«Я вообще в это не верю». Фирон назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Я вообще в это не верю». Фирон назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Известный промоутер считает украинского супертяжеловеса непобедимым

Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
Биатлон | 02 января 2025, 21:29 1
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе

Соревнования в Германии пройдут с 9 по 12 января

Валенсия – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 03.01.2025, 21:04
Валенсия – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Валенсия – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Стало известно имя легионера, который поедет на сборы с Динамо
Футбол | 03.01.2025, 15:15
Стало известно имя легионера, который поедет на сборы с Динамо
Стало известно имя легионера, который поедет на сборы с Динамо
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Бокс | 03.01.2025, 03:15
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Комментарии 36
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
didora
Пердь проснувся. Значить діло скаже!
У нього все по ділу.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
ViAn
Діючий капітан Збірної України Андрій Ярмоленко. Степаненко - віце-капітан.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Maks23
Надо отпускать на пенсию..
Ответить
+2
dunamo-fan
Куда йому грати. Від травми до травми! Лиш лікується!
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
serhiy
Зібралися два у№бана тупорилих АКакулька і пердя - ото рівень бамбаських вболівальників ! Головне, що ніки всі з сракою повязані як і їх клуб )
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
serhiy
Калюжного потащать. ( Шкода. Нормальний чувак був,а то хто приходить в ту помийку одразу щуром стає.(.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Engineer
А трое детей есть, шоб по Турциям кататься?
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Андрій Шевченко
Навіщо цей дохлий бурят туркам, воно вже насилу по полю повзає..його верес і інгулець раком ставили.
Ответить
-1
avk2307
Ему надо в Испанию. У него там семья. Пусть в Гранаду или Эльче, но лучше чем в Турцию.
Ну а если нет таких вариантов и Тарас согласен, то пусть  едет к туркам..
Ответить
-1
serhiy
Пердя ,що там  Шапаренко вже в Туреччині ? Бо ваші кроти -легенди кинулися "покорять вершини" великого турецького чемпіонату ))).Скоро пів помийки бамбаської буде феєрити турецькьких наташ ) Місця для нормальних футболістів не буде- все лайно кротяче перейде до турків )
Ответить
-1
Показать Скрыть 15 ответов
AK.228
Заслужил погреть косточки … хотя зимы там холодные)
Ответить
-3
Дыряво с пердя🤣
Можно уже и отпустить легенду 
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Голкипер сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Есть интерес из Европы 
Голкипер сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Есть интерес из Европы 
01.01.2025, 21:52 9
Футбол
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
02.01.2025, 08:51 4
Футбол
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
01.01.2025, 21:29
Теннис
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
02.01.2025, 09:04 6
Бокс
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
02.01.2025, 15:50 11
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
03.01.2025, 10:15 4
Хоккей
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
03.01.2025, 07:54 2
Футбол
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
03.01.2025, 08:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем