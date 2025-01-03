Major League Soccer03 января 2025, 18:41 | Обновлено 03 января 2025, 18:45
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Ценник известен, переговоры идут. Клуб МЛС готовит трансфер лидера Шахтера
Александр Зубков серьезно интересует «Сан-Диего»
03 января 2025, 18:41 | Обновлено 03 января 2025, 18:45
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Украинский вингер донецкого «Шахтера» Александр Зубков серьезно интересует «Сан-Диего», сообщает Том Богерт.
По информации источника, клубы ведут переговоры по 28-летнему футболисту. Клуб MLS предложил за украинца 5 миллионов долларов, но в «Шахтере» хотят большую сумму.
В текущем сезоне Александр Зубков провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.
Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» вернулся к переговорам по Александру Зубкову.
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