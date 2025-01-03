Ценник известен, переговоры идут. Клуб МЛС готовит трансфер лидера Шахтера

Украинский вингер донецкого «Шахтера» Александр Зубков серьезно интересует «Сан-Диего», сообщает Том Богерт.

По информации источника, клубы ведут переговоры по 28-летнему футболисту. Клуб MLS предложил за украинца 5 миллионов долларов, но в «Шахтере» хотят большую сумму.

В текущем сезоне Александр Зубков провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» вернулся к переговорам по Александру Зубкову.