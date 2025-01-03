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Major League Soccer
03 января 2025, 18:41 | Обновлено 03 января 2025, 18:45
1941
0

Ценник известен, переговоры идут. Клуб МЛС готовит трансфер лидера Шахтера

Александр Зубков серьезно интересует «Сан-Диего»

03 января 2025, 18:41 | Обновлено 03 января 2025, 18:45
1941
0
Ценник известен, переговоры идут. Клуб МЛС готовит трансфер лидера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинский вингер донецкого «Шахтера» Александр Зубков серьезно интересует «Сан-Диего», сообщает Том Богерт.

По информации источника, клубы ведут переговоры по 28-летнему футболисту. Клуб MLS предложил за украинца 5 миллионов долларов, но в «Шахтере» хотят большую сумму.

В текущем сезоне Александр Зубков провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» вернулся к переговорам по Александру Зубкову.

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Александр Зубков Шахтер Донецк Сан-Диего (MLS) трансферы трансферы УПЛ Major League Soccer (MLS)
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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