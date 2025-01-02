Готовы идти на жертвы. Трабзонспор вернулся к переговорам по Зубкову
Футболист «Шахтера» и сборной Украины – № 1 в списке трансферных приоритетов «бордово-синих»
Турецкий «Трабзонспор» продолжает интересоваться услугами 28-летнего хавбека «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова.
Несмотря на предыдущие сообщения о том, что турки приостановили переговоры по переходу украинского футболиста, сейчас в тамошних СМИ пишут, что Зубков является № 1 в списке трансферных приоритетов «бордово-синих».
«Шахтер» хочет получить за своего футболиста 8 миллионов евро. Эта сумма видится очень большой для «Трабзонспора», но в клубе «готовы идти на жертвы», чтобы сформировать качественный состав команды на следующий сезон, причем хотят начать делать это уже сейчас.
Сообщается, что «Трабзонспор» очень настойчив в переговорах по Зубкову и уже имеет договоренности как с футболистом, так и с «Шахтером», хотя их суть не раскрывается.
Пока «Трабзонспор» всячески нацелен именно на подписание Зубкова, но если сделка сорвется, то придется прибегнуть к реализации «плана Б».
Александр Зубков в текущем сезоне провел 12 матчей в УПЛ, отличившись 5 голами и 5 ассистами.
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Якби це було вартісне джерело, можна було подумати, що Трабздон вкидом збиває ціну на кого там, бразильця? Але навряд.
це шо довідка без печатки...
це звиздець...
Шахтьор Зубкова не продасть