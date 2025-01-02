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  4. Готовы идти на жертвы. Трабзонспор вернулся к переговорам по Зубкову
Украина. Премьер лига
02 января 2025, 10:24 |
1338
7

Готовы идти на жертвы. Трабзонспор вернулся к переговорам по Зубкову

Футболист «Шахтера» и сборной Украины – № 1 в списке трансферных приоритетов «бордово-синих»

02 января 2025, 10:24 |
1338
7
Готовы идти на жертвы. Трабзонспор вернулся к переговорам по Зубкову
shakhtar.com. Александр Зубков

Турецкий «Трабзонспор» продолжает интересоваться услугами 28-летнего хавбека «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова.

Несмотря на предыдущие сообщения о том, что турки приостановили переговоры по переходу украинского футболиста, сейчас в тамошних СМИ пишут, что Зубков является № 1 в списке трансферных приоритетов «бордово-синих».

«Шахтер» хочет получить за своего футболиста 8 миллионов евро. Эта сумма видится очень большой для «Трабзонспора», но в клубе «готовы идти на жертвы», чтобы сформировать качественный состав команды на следующий сезон, причем хотят начать делать это уже сейчас.

Сообщается, что «Трабзонспор» очень настойчив в переговорах по Зубкову и уже имеет договоренности как с футболистом, так и с «Шахтером», хотя их суть не раскрывается.

Пока «Трабзонспор» всячески нацелен именно на подписание Зубкова, но если сделка сорвется, то придется прибегнуть к реализации «плана Б».

Александр Зубков в текущем сезоне провел 12 матчей в УПЛ, отличившись 5 голами и 5 ассистами.

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Александр Зубков Трабзонспор Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Fotomac
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Комментарии 7
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Falko
Одне турецьке видання конкурує за плітки із другим турецьким виданням )
Якби це було вартісне джерело, можна було подумати, що Трабздон вкидом збиває ціну на кого там, бразильця? Але навряд.
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0
Burevestnik
правий фланг Шахтьора без Зубкова
це шо довідка без печатки... 
це звиздець...
Шахтьор Зубкова не продасть
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-1
GloryUkraine
Навіщо їм Зубков? Абсолютно безперспективний гравець.
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-3
Показать Скрыть 3 ответа
Дыряво с пердя🤣
7-8 млн турки за зубчика☝️ или шляпарен очка губашлёп-крысёныш из дыр очки👉👌за 3 млн, выбирайте эрдоганчики
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-6
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