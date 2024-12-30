Трабзонспор приостановил переговоры с Шахтером по Зубкову
Турецкий клуб не устраивает запрашиваемая украинской стороной сумма компенсации
Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор», который проявлял серьезный интерес к подписанию вингера «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова, похоже, изменил позицию.
По данным источника, в настоящий момент руководство «Трабзонспора» приняло решение о приостановке переговорного процесса о трансфере Зубкова.
Такая позиция боссов турецкого клуба вызвана тем, что «Шахтер» выставил слишком высокую, по мнению «Трабзонспора», сумму на Зубкова, которую хочет получить в виде трансферной компенсации.
В «Трабзонспоре» считают, что им будет крайне сложно покрыть расходы на подписание Зубкова, из-за чего в настоящий момент считается, что трансфер вряд ли состоится.
Ранее СМИ писали, что «Трабзонспор» предложил Зубкову больший оклад, нежели вингер получает в «Шахтере».
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