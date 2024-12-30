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  4. Трабзонспор приостановил переговоры с Шахтером по Зубкову
Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 23:21 |
707
3

Трабзонспор приостановил переговоры с Шахтером по Зубкову

Турецкий клуб не устраивает запрашиваемая украинской стороной сумма компенсации

30 декабря 2024, 23:21 |
707
3
Трабзонспор приостановил переговоры с Шахтером по Зубкову
ФК Шахтер. Александр Зубков

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор», который проявлял серьезный интерес к подписанию вингера «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова, похоже, изменил позицию.

По данным источника, в настоящий момент руководство «Трабзонспора» приняло решение о приостановке переговорного процесса о трансфере Зубкова.

Такая позиция боссов турецкого клуба вызвана тем, что «Шахтер» выставил слишком высокую, по мнению «Трабзонспора», сумму на Зубкова, которую хочет получить в виде трансферной компенсации.

В «Трабзонспоре» считают, что им будет крайне сложно покрыть расходы на подписание Зубкова, из-за чего в настоящий момент считается, что трансфер вряд ли состоится.

Ранее СМИ писали, что «Трабзонспор» предложил Зубкову больший оклад, нежели вингер получает в «Шахтере».

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Александр Зубков Шахтер Донецк Трабзонспор трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Yazar Haber
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Alfred
Шукайте дурних далі
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+1
Alex T
Тю, та впарили б уже и забыли 
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0
Bulba_sumkin
Шапаренкову берите, еще и останется)) 
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-1
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