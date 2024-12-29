У турков проблемы. Шахтер изменил запросную стоимость по Зубкову

Похоже, клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» столкнулся с серьезной проблемой в своем желании заполучить вингера «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова.

«Бордово-синие» изъявили готовность заплатить за украинца чуть более 3 миллионов евро, а «Шахтер» первоначально запрашивал за игрока 5-6 миллионов.

Однако теперь ситуация изменилась и, похоже, осуществить трансфер для «Трабзонспора» будет крайне непросто.

По данным Trabzon Kulis, «Шахтер» установил очень высокую запросную стоимость по Зубкову, из-за чего 7-кратный чемпион Турции столкнулся с проблемами.

В свою очередь турецкий журналист Сердар отмечает, что «горняки» хотят получить за Зубкова 8 миллионов евро, а это более чем в два раза превышает ту сумму, которую предложил «Трабзонспор».

Сегодня в СМИ также появилась информация о том, что в «Трабзонспоре» уже нашли альтернативу Зубкову на случай, если по переходу украинца с «Шахтером» договориться так и не получится.