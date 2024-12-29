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  4. У турков проблемы. Шахтер изменил запросную стоимость по Зубкову
Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 22:26 |
2180
6

У турков проблемы. Шахтер изменил запросную стоимость по Зубкову

Донецкий клуб не собирается отпускать одного из лидеров по бросовой цене

29 декабря 2024, 22:26 |
2180
6
У турков проблемы. Шахтер изменил запросную стоимость по Зубкову
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Похоже, клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» столкнулся с серьезной проблемой в своем желании заполучить вингера «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова.

«Бордово-синие» изъявили готовность заплатить за украинца чуть более 3 миллионов евро, а «Шахтер» первоначально запрашивал за игрока 5-6 миллионов.

Однако теперь ситуация изменилась и, похоже, осуществить трансфер для «Трабзонспора» будет крайне непросто.

По данным Trabzon Kulis, «Шахтер» установил очень высокую запросную стоимость по Зубкову, из-за чего 7-кратный чемпион Турции столкнулся с проблемами.

В свою очередь турецкий журналист Сердар отмечает, что «горняки» хотят получить за Зубкова 8 миллионов евро, а это более чем в два раза превышает ту сумму, которую предложил «Трабзонспор».

Сегодня в СМИ также появилась информация о том, что в «Трабзонспоре» уже нашли альтернативу Зубкову на случай, если по переходу украинца с «Шахтером» договориться так и не получится.

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Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 6
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VovanSidorovi4
Это у Шахтёра проблема продать за такую цену.
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+5
avk2307
Які у турків проблеми? Вони пропонують і відмовляються...
Проблем у них немає...
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+4
Gargantua81
Трабзон в свое время пожалел 5 млн за Довбика. конечно ни о каких 8 млн за Зубкова и речь не идет.
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+4
avk2307
А найсмішніше , що Трабзон за "альтернативного гравця " Ботофаго готовий 8 млн заплатити. А за "основного " Зубкова не готовий , а тільки 3 може...
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+1
Saar
Шахта розуміє, що через рік за Зубкова дадуть ту цифру, пле в гривнях🤣🤣 і маючи досвід продажі дров (Мудрик), вирішили спихнути баласт за бешені бабки🤣🤣
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0
SamojlovS
По переходу договориться легко! Достаточно договориться по его цене...  
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0
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