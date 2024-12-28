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  4. Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 22:35 |
1292
1

Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру

В турецкой Суперлиге Александру обещают больше денег, чем он получает в Украине

28 декабря 2024, 22:35 |
1292
1
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
shakhtar.com. Александр Зубков

Турецкий «Трабзонспор» продолжает активно контактировать с 28-летним вингером «Шахтера» и сборной Украины Александром Зубковым на предмет январского трансфера.

Как сообщает аккаунт Saha Karnesi в соцсети Х, «бордово-синие» уже сделали официальное предложение «Шахтеру» относительно покупки Зубкова. «Трабзонспор» готов заплатить за украинца 3,2 миллиона евро с разбивкой на два платежа.

Самому Зубкову 7-кратный чемпион Турции готов платить 950 тысяч евро в год чистыми, к чему сам футболист отнесся положительно.

Сообщается, что в «Шахтере» оклад вингера составляет 650 тысяч евро чистыми.

Ранее турецкие СМИ информировали о желании «горняков» получить за Зубкова 5-6 миллионов евро.

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Александр Зубков трансферы УПЛ Шахтер Донецк зарплаты Трабзонспор трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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MIRRA
Ось чому цицьката так різко пробачила Олександра...
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