Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру

Турецкий «Трабзонспор» продолжает активно контактировать с 28-летним вингером «Шахтера» и сборной Украины Александром Зубковым на предмет январского трансфера.

Как сообщает аккаунт Saha Karnesi в соцсети Х, «бордово-синие» уже сделали официальное предложение «Шахтеру» относительно покупки Зубкова. «Трабзонспор» готов заплатить за украинца 3,2 миллиона евро с разбивкой на два платежа.

Самому Зубкову 7-кратный чемпион Турции готов платить 950 тысяч евро в год чистыми, к чему сам футболист отнесся положительно.

Сообщается, что в «Шахтере» оклад вингера составляет 650 тысяч евро чистыми.

Ранее турецкие СМИ информировали о желании «горняков» получить за Зубкова 5-6 миллионов евро.