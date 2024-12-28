Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
В турецкой Суперлиге Александру обещают больше денег, чем он получает в Украине
Турецкий «Трабзонспор» продолжает активно контактировать с 28-летним вингером «Шахтера» и сборной Украины Александром Зубковым на предмет январского трансфера.
Как сообщает аккаунт Saha Karnesi в соцсети Х, «бордово-синие» уже сделали официальное предложение «Шахтеру» относительно покупки Зубкова. «Трабзонспор» готов заплатить за украинца 3,2 миллиона евро с разбивкой на два платежа.
Самому Зубкову 7-кратный чемпион Турции готов платить 950 тысяч евро в год чистыми, к чему сам футболист отнесся положительно.
Сообщается, что в «Шахтере» оклад вингера составляет 650 тысяч евро чистыми.
Ранее турецкие СМИ информировали о желании «горняков» получить за Зубкова 5-6 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Трабзонспор» предлагает за Александра Зубкова 3.5 миллиона евро и бонусы
Билли Нельсон расхвалил Мартина Баколе