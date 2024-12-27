Украина. Премьер лига27 декабря 2024, 13:16 | Обновлено 27 декабря 2024, 13:43
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Турецкие СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Зубкова
Интерес к украинскому вингеру проявляет «Трабзонспор»
27 декабря 2024, 13:16 | Обновлено 27 декабря 2024, 13:43
2545
4
Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» проявляет заинтересованность в услугах 28-летнего вингера «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова.
Пока турки лишь проводят так называемый «зондаж почвы», и до официальных переговоров речь не дошла.
По информации турецкой прессы, донецкий клуб будет готов продать Зубкова за 5-6 миллионов евро.
На портале Transfermarkt трансфер Зубкова оценивается в 8 миллионов евро.
В текущем сезоне вингер провел 19 матчей, отличившись в них 7 голами и 6 ассистами.
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