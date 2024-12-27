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  4. Турецкие СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Зубкова
Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 13:16 | Обновлено 27 декабря 2024, 13:43
2545
4

Турецкие СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Зубкова

Интерес к украинскому вингеру проявляет «Трабзонспор»

27 декабря 2024, 13:16 | Обновлено 27 декабря 2024, 13:43
2545
4
Турецкие СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Зубкова
shakhtar.com. Александр Зубков

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» проявляет заинтересованность в услугах 28-летнего вингера «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова.

Пока турки лишь проводят так называемый «зондаж почвы», и до официальных переговоров речь не дошла.

По информации турецкой прессы, донецкий клуб будет готов продать Зубкова за 5-6 миллионов евро.

На портале Transfermarkt трансфер Зубкова оценивается в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне вингер провел 19 матчей, отличившись в них 7 голами и 6 ассистами.

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Александр Зубков Шахтер Донецк Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Fanatik
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Перець
чому б і ні тут питання в іншому чи Зубков захоче
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AK.228
Как я и писал 5-6 миллионов)))
Вполне адекватно 
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