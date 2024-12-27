Турецкие СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Зубкова

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» проявляет заинтересованность в услугах 28-летнего вингера «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова.

Пока турки лишь проводят так называемый «зондаж почвы», и до официальных переговоров речь не дошла.

По информации турецкой прессы, донецкий клуб будет готов продать Зубкова за 5-6 миллионов евро.

На портале Transfermarkt трансфер Зубкова оценивается в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне вингер провел 19 матчей, отличившись в них 7 голами и 6 ассистами.