Состоится ли трансфер? Трабзонспор нашел альтернативу Зубкову

Турецкий «Трабзонспор» определился с главными трансферными целями на ближайшее время – руководство клуба собирается усилить позицию вингера.

Приоритетным кандидатом на переезд в турецкий чемпионат является игрок донецкого «Шахтера» Александр Зубков, однако это не единственный вариант. По сообщениям местных СМИ, «Трабзонспор» нацелился на бразильского представителя «Ботафого» Жуниора Сантоса.

Руководство турецкого клуба не готово тратить на трансферы больше восьми млн евро и не собирается повышать свое предложение. Поэтому, если «Шахтер» не согласится на предлагаемую сумму, то «Трабзонспор» начнет переговоры с бразильским клубом.

Ранее сообщалось, что донецкий клуб получил официальное предложение о трансфере Александра Зубкова.