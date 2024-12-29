Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Состоится ли трансфер? Трабзонспор нашел альтернативу Зубкову
Турция
29 декабря 2024, 12:56 | Обновлено 29 декабря 2024, 13:18
594
1

Состоится ли трансфер? Трабзонспор нашел альтернативу Зубкову

Турецкий клуб может подписать Жуниора Сантоса

29 декабря 2024, 12:56 | Обновлено 29 декабря 2024, 13:18
594
1
Состоится ли трансфер? Трабзонспор нашел альтернативу Зубкову
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Турецкий «Трабзонспор» определился с главными трансферными целями на ближайшее время – руководство клуба собирается усилить позицию вингера.

Приоритетным кандидатом на переезд в турецкий чемпионат является игрок донецкого «Шахтера» Александр Зубков, однако это не единственный вариант. По сообщениям местных СМИ, «Трабзонспор» нацелился на бразильского представителя «Ботафого» Жуниора Сантоса.

Руководство турецкого клуба не готово тратить на трансферы больше восьми млн евро и не собирается повышать свое предложение. Поэтому, если «Шахтер» не согласится на предлагаемую сумму, то «Трабзонспор» начнет переговоры с бразильским клубом.

Ранее сообщалось, что донецкий клуб получил официальное предложение о трансфере Александра Зубкова.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины пройдет тренерскую стажировку в Манчестер Сити
«Неожиданно теряют очки». Йовичевич оценил Шахтер Пушича
Наставник клуба УПЛ лично зовет в команду финалиста Лиги Европы
чемпионат Турции по футболу чемпионат Бразилии по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Трабзонспор Шахтер Донецк Ботафого Александр Зубков трансферы трансферы УПЛ
Микола Титюк Источник: Sporx
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис назвал лучшего футболиста Украины. Шапаренко – второй. Кто лидер?
Футбол | 29 декабря 2024, 10:14 11
Суркис назвал лучшего футболиста Украины. Шапаренко – второй. Кто лидер?
Суркис назвал лучшего футболиста Украины. Шапаренко – второй. Кто лидер?

Игорь Суркис отметил троих воспитанников «Динамо»

Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Футбол | 29 декабря 2024, 07:22 12
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера

«ПСЖ» является фаворитом на трансфер украинца

Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
Футбол | 28.12.2024, 19:43
Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
Вест Хэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 29.12.2024, 11:37
Вест Хэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Футбол | 28.12.2024, 23:22
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
"Звезда" остаётся ? 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
27.12.2024, 08:20 5
Футбол
В Лиге чемпионов 2025/26 впервые в истории сыграют два украинских клуба
В Лиге чемпионов 2025/26 впервые в истории сыграют два украинских клуба
27.12.2024, 21:43
Футзал
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
27.12.2024, 08:01 8
Бокс
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
28.12.2024, 11:13 18
Футбол
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
27.12.2024, 18:05 12
Футбол
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
27.12.2024, 13:52
Бокс
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
27.12.2024, 11:01 15
Футбол
«Жалкое зрелище». Эксперты  – о поведение Фьюри в реванше с Усиком
«Жалкое зрелище». Эксперты  – о поведение Фьюри в реванше с Усиком
27.12.2024, 10:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем