Шахтер получил официальное предложение о продаже лидера. Есть точная сумма

Турецкий «Трабзонспор» сделал официальное предложение по трансферу украинского правого вингера донецкого «Шахтера» Александра Зубкова, сообщает журналист Сердар.

По информации источника, «бордово-синие» готовы заплатить за 28-летнего футболиста 3.5 миллиона евро.

Также отмечается, что клуб Суперлиги уже договорился об условиях личного контракта с самим игроком.

В сезоне 2024/25 Александр Зубков провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов продать Александра Зубкова за 5-6 миллионов евро.