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  4. Шахтер получил официальное предложение о продаже лидера. Есть точная сумма
Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 14:58 |
1150
6

Шахтер получил официальное предложение о продаже лидера. Есть точная сумма

«Трабзонспор» предлагает за Александра Зубкова 3.5 миллиона евро

28 декабря 2024, 14:58 |
1150
6
Шахтер получил официальное предложение о продаже лидера. Есть точная сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Турецкий «Трабзонспор» сделал официальное предложение по трансферу украинского правого вингера донецкого «Шахтера» Александра Зубкова, сообщает журналист Сердар.

По информации источника, «бордово-синие» готовы заплатить за 28-летнего футболиста 3.5 миллиона евро.

Также отмечается, что клуб Суперлиги уже договорился об условиях личного контракта с самим игроком.

В сезоне 2024/25 Александр Зубков провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов продать Александра Зубкова за 5-6 миллионов евро.

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трансферы Трабзонспор Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу Александр Зубков трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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Комментарии 6
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Lesovij7
Пускай уходит
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+2
AK.228
За 3.5 - идите нах
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0
New Zealander
Лидеров за такие деньги не продают. У него солидная статистика забитых голов и асистов в этом сезоне. Минимум 8 лямов (как на Трансфермаркете цена стоит) а эсли не хотят то пускай идут нафиг. Он нам самим нужен
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0
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Saar
Якась хрєнь. Прірва в ціні між лідерами: Зубков 3.5 млн., а Судаков 500 млн.🤣🤣🤣
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0
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