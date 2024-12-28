Шахтер получил официальное предложение о продаже лидера. Есть точная сумма
«Трабзонспор» предлагает за Александра Зубкова 3.5 миллиона евро
Турецкий «Трабзонспор» сделал официальное предложение по трансферу украинского правого вингера донецкого «Шахтера» Александра Зубкова, сообщает журналист Сердар.
По информации источника, «бордово-синие» готовы заплатить за 28-летнего футболиста 3.5 миллиона евро.
Также отмечается, что клуб Суперлиги уже договорился об условиях личного контракта с самим игроком.
В сезоне 2024/25 Александр Зубков провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов продать Александра Зубкова за 5-6 миллионов евро.
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