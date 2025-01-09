Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кассано не верит, что итальянские клубы смогут потянуть зарплату Рэшфорда
Италия
09 января 2025, 19:45 |
319
2

Кассано не верит, что итальянские клубы смогут потянуть зарплату Рэшфорда

Бывший игрок сборной Италии высказал свое мнение

09 января 2025, 19:45 |
319
2
Кассано не верит, что итальянские клубы смогут потянуть зарплату Рэшфорда
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд привлек внимание «Милана», который сделал его своей основной трансферной целью в январе. Также интерес к игроку проявляют «Комо» и «Ювентус».

«Это невероятный футболист, и я в восторге от его игры. Еще полтора года назад, играя на позиции вингера, он завершил сезон с 28 забитыми голами. Это настоящий талант. Однако в «Манчестер Юнайтед» у него что-то не складывается: сначала под руководством тен Хага, а теперь и при Аморими.

Основная проблема заключается в его зарплате — 12 миллионов евро в год. В Италии нет клубов, которые могут позволить себе такие расходы.

Я был бы рад, если бы Рашфорд перешел в «Милан» или «Ювентус», но, к сожалению, его трансфер в Серии А выглядит маловероятным», — отметил экс-форвард сборной Италии в эфире программы Viva El Futbol.

Известно, что «красные дьяволы» не хотят удерживать Рашфорда из-за его заработной платы.

По теме:
Потеря для Забарного и Ко. Полузащитник Борнмута неожиданно покинул клуб
Голкипер-неудачник финала ЛЧ в Киеве продолжит карьеру в Шальке
Чувствует себя выгоревшим. Звезда Барселоны перейдет в Ювентус
чемпионат Италии по футболу Серия A Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Милан Комо Ювентус Антонио Кассано трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Олександр Сільченко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
Теннис | 09 января 2025, 06:00 20
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025

В ночь на 9 января состоялась жеребьевка основной сетки австралийского мейджора

На равных с конкурентом. Шахтер сыграл вничью с Динамо Загреб
Футбол | 09 января 2025, 18:12 54
На равных с конкурентом. Шахтер сыграл вничью с Динамо Загреб
На равных с конкурентом. Шахтер сыграл вничью с Динамо Загреб

Скоро эти две команды заочно будут спорить за место в плей-офф Лиги чемпионов

Рух вышел из отпуска с несколькими новичками
Футбол | 09.01.2025, 20:51
Рух вышел из отпуска с несколькими новичками
Рух вышел из отпуска с несколькими новичками
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
Бокс | 09.01.2025, 08:26
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
Футбол | 09.01.2025, 13:20
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii Babak
і чого зп повинна рости завжди , а бо бути не менша
хоче грати, то і на 6- 7 піде
Ответить
0
Saar
Бухгалтер хєров. І Мілан, і Юве  і Інтер, і Наполі потягнуть 12 лямів. Питання в тому, чи настільки він потрібний!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
09.01.2025, 09:16 3
Бокс
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
07.01.2025, 19:58 5
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
08.01.2025, 21:19
Бокс
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
08.01.2025, 15:43 3
Футбол
«Превзошел его». Дюбуа рассказал, справедливо ли Усик победил Фьюри
«Превзошел его». Дюбуа рассказал, справедливо ли Усик победил Фьюри
08.01.2025, 00:16 1
Бокс
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
08.01.2025, 13:47 2
Бокс
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
07.01.2025, 16:40 25
Футбол
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
08.01.2025, 08:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем