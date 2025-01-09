Кассано не верит, что итальянские клубы смогут потянуть зарплату Рэшфорда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд привлек внимание «Милана», который сделал его своей основной трансферной целью в январе. Также интерес к игроку проявляют «Комо» и «Ювентус».

«Это невероятный футболист, и я в восторге от его игры. Еще полтора года назад, играя на позиции вингера, он завершил сезон с 28 забитыми голами. Это настоящий талант. Однако в «Манчестер Юнайтед» у него что-то не складывается: сначала под руководством тен Хага, а теперь и при Аморими.

Основная проблема заключается в его зарплате — 12 миллионов евро в год. В Италии нет клубов, которые могут позволить себе такие расходы.

Я был бы рад, если бы Рашфорд перешел в «Милан» или «Ювентус», но, к сожалению, его трансфер в Серии А выглядит маловероятным», — отметил экс-форвард сборной Италии в эфире программы Viva El Futbol.

Известно, что «красные дьяволы» не хотят удерживать Рашфорда из-за его заработной платы.