Кассано не верит, что итальянские клубы смогут потянуть зарплату Рэшфорда
Бывший игрок сборной Италии высказал свое мнение
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд привлек внимание «Милана», который сделал его своей основной трансферной целью в январе. Также интерес к игроку проявляют «Комо» и «Ювентус».
«Это невероятный футболист, и я в восторге от его игры. Еще полтора года назад, играя на позиции вингера, он завершил сезон с 28 забитыми голами. Это настоящий талант. Однако в «Манчестер Юнайтед» у него что-то не складывается: сначала под руководством тен Хага, а теперь и при Аморими.
Основная проблема заключается в его зарплате — 12 миллионов евро в год. В Италии нет клубов, которые могут позволить себе такие расходы.
Я был бы рад, если бы Рашфорд перешел в «Милан» или «Ювентус», но, к сожалению, его трансфер в Серии А выглядит маловероятным», — отметил экс-форвард сборной Италии в эфире программы Viva El Futbol.
Известно, что «красные дьяволы» не хотят удерживать Рашфорда из-за его заработной платы.
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