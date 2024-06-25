Суркис не уговорил. Бразильский легионер отказался возвращаться в Динамо

25-летний бразильский вингер «Динамо» Витиньо продолжит выступать на правах аренды за «Ред Булл Брагантино».

Ранее появилась информация, что «Динамо» пытается вернуть Витиньо, однако бразильский вингер отказался возвращаться в киевский клуб и продолжит выступать на правах аренды за «Ред Булл Брагантино» до июня 2025 года.

В этом сезоне Витиньо провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.