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  4. Суркис не уговорил. Бразильский легионер отказался возвращаться в Динамо
Украина. Премьер лига
25 июня 2024, 10:01 |
1783
2

Суркис не уговорил. Бразильский легионер отказался возвращаться в Динамо

Витиньо продолжит играть за «Ред Булл Брагантино»

25 июня 2024, 10:01 |
1783
2
Суркис не уговорил. Бразильский легионер отказался возвращаться в Динамо
Атлетико Паранаэнсе. Витиньо

25-летний бразильский вингер «Динамо» Витиньо продолжит выступать на правах аренды за «Ред Булл Брагантино».

Ранее появилась информация, что «Динамо» пытается вернуть Витиньо, однако бразильский вингер отказался возвращаться в киевский клуб и продолжит выступать на правах аренды за «Ред Булл Брагантино» до июня 2025 года.

В этом сезоне Витиньо провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

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Динамо Киев трансферы аренда игрока чемпионат Бразилии по футболу трансферы УПЛ Ред Булл Брагантино Витиньо (Динамо)
Дмитро Олійник Источник: Facebook
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Комментарии 2
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Андрей⚒️
Не удивлён. Щас скажет, что ставка на свою молодежь😊
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0
easterly
Джерело - фейсбук , сурйозно? Не вмовив? А як умовляв - як рінах, на колінах? Ну, наприклад, для таких як отсосун та шура макєєвскій(та їм подібним) це пройде. Навіщо, колись більш-менш серйозному ресурсу, опускатися до рівня бразильської бульварної мильно-оперної листівки? Чи ви думаєте ніхто не знає як проходять такі події і на чому основані? Про контракт, напевне, ніхто ніколи не чув?
Читав раніше цю новину на такому собі ресурсу "збірна". Не запамятав афтара(щось подібне як вітя кривенький), але треш ще той. Мармразєв мабудь так не зумів би написати, при всій своій злобі до України та Динамо.
Цікаво: куди котяться працівники медіа та до якої пори?
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-2
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