Суркис не уговорил. Бразильский легионер отказался возвращаться в Динамо
Витиньо продолжит играть за «Ред Булл Брагантино»
25-летний бразильский вингер «Динамо» Витиньо продолжит выступать на правах аренды за «Ред Булл Брагантино».
Ранее появилась информация, что «Динамо» пытается вернуть Витиньо, однако бразильский вингер отказался возвращаться в киевский клуб и продолжит выступать на правах аренды за «Ред Булл Брагантино» до июня 2025 года.
В этом сезоне Витиньо провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
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