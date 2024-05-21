Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Динамо работает над возвращением бразильского легионера
Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 13:13 | Обновлено 21 мая 2024, 13:34
1644
1

Источник: Динамо работает над возвращением бразильского легионера

Витиньо может снова надеть бело-синюю футболку

21 мая 2024, 13:13 | Обновлено 21 мая 2024, 13:34
1644
1
Источник: Динамо работает над возвращением бразильского легионера
Getty Images/Global Images Ukraine. Витиньо

Киевское «Динамо» ведет переговоры с бразильским вингером Витиньо о возвращении в состав команды, сообщает Telegram-канал Бий-біжи.

Сейчас 25-летний футболист выступает за «Ред Булл Брагантино» на родине. Он воспользовался правилом ФИФА, по которому иностранные футболисты из клубов чемпионатов Украины и россии могут в одностороннем порядке приостановить действие своих контрактов.

Его соглашение с киевским «Динамо» действует до лета 2026 года, а аренда в «РБ» заканчивается в июне.

В этом сезоне Витиньо провел 24 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

По теме:
Срна подтвердил: в Шахтер вернутся Педриньо и еще один-два бразильца
Авагимян опроверг переход из Черноморца в Карпаты, журналист извинился
Олег ЛЫСАК: «Павлюка не продаем, Долганского пролонгируем»
Витиньо (Динамо) Динамо Киев Ред Булл Брагантино трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу аренда игрока
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Амбиции Буковины. Главный фаворит нового сезона Первой лиги уже известен?
Футбол | 21 мая 2024, 07:30 11
Амбиции Буковины. Главный фаворит нового сезона Первой лиги уже известен?
Амбиции Буковины. Главный фаворит нового сезона Первой лиги уже известен?

В кулуарах поговаривают, что Владимир Дубинский готов существенно раскошелиться на футбол

Салах и еще пять звезд АПЛ, которые летом могут уехать в Саудовскую Аравию
Футбол | 21 мая 2024, 12:06 0
Салах и еще пять звезд АПЛ, которые летом могут уехать в Саудовскую Аравию
Салах и еще пять звезд АПЛ, которые летом могут уехать в Саудовскую Аравию

Грандиозных закупок саудиты делать не собираются, но несколько топ-трансферов осуществить способны

Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса
Бокс | 20.05.2024, 15:07
Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса
Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса
Легендарный экс-чемпион мира рассказал, из-за чего Фьюри проиграл Усику
Бокс | 21.05.2024, 07:41
Легендарный экс-чемпион мира рассказал, из-за чего Фьюри проиграл Усику
Легендарный экс-чемпион мира рассказал, из-за чего Фьюри проиграл Усику
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
Бокс | 21.05.2024, 07:01
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
Это было бы ТОП усиление!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после гола Довбика и покера Серлота
Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после гола Довбика и покера Серлота
20.05.2024, 07:42 8
Футбол
Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
20.05.2024, 07:22 3
Бокс
Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика
Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика
19.05.2024, 19:17 2
Бокс
Усик и Фьюри получат меньшие гонорары, чем ожидалось. Известна причина
Усик и Фьюри получат меньшие гонорары, чем ожидалось. Известна причина
19.05.2024, 15:38 8
Бокс
Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола
Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола
20.05.2024, 07:23 5
Футбол
Вильярреал – Реал – 4:4. Покер Серлота в ворота Лунина. Видео голов и обзор
Вильярреал – Реал – 4:4. Покер Серлота в ворота Лунина. Видео голов и обзор
19.05.2024, 23:20 2
Футбол
The Ring обновил рейтинг лучших боксеров P4P. Место Усика изменилось
The Ring обновил рейтинг лучших боксеров P4P. Место Усика изменилось
20.05.2024, 09:55 13
Бокс
Довбик забивал, Цыганков ассистировал. Жирона уверенно обыграла Валенсию
Довбик забивал, Цыганков ассистировал. Жирона уверенно обыграла Валенсию
19.05.2024, 21:57 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем