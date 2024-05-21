Источник: Динамо работает над возвращением бразильского легионера

Киевское «Динамо» ведет переговоры с бразильским вингером Витиньо о возвращении в состав команды, сообщает Telegram-канал Бий-біжи.

Сейчас 25-летний футболист выступает за «Ред Булл Брагантино» на родине. Он воспользовался правилом ФИФА, по которому иностранные футболисты из клубов чемпионатов Украины и россии могут в одностороннем порядке приостановить действие своих контрактов.

Его соглашение с киевским «Динамо» действует до лета 2026 года, а аренда в «РБ» заканчивается в июне.

В этом сезоне Витиньо провел 24 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.