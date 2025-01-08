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  4. «Он – причина всех голов». Экс-игрок Ромы ответил на критику Довбика
Италия
08 января 2025, 13:44 |
1651
1

«Он – причина всех голов». Экс-игрок Ромы ответил на критику Довбика

Фабио Петруцци похвалил Артема

08 января 2025, 13:44 |
1651
1
«Он – причина всех голов». Экс-игрок Ромы ответил на критику Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший игрок «Ромы» Фабио Петруцци поделился мнением относительно украинского форварда «волков» Артема Довбыка.

«Мне он нравится, но я слышу слишком много критики в его адрес. «Рома» делает ставку на украинца, ведь голы приходят от его игры: и в матче с «Миланом», и в матче с «Лацио» он стал причиной всех голов команды», – цитирует бывшего футболиста retesport.

Петруцци выступал за «Рому», «Удинезе», «Брешиа» и «Болонью». В его активе 1 матч в составе сборной Италии.

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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odiniznashih
Эти все критики хотят от него голов. Но ведь суть не в этом , его  обязанность играть на команду, создавать условия для успеха. Он в штрафной часто хоть и не забивает, но таскает за собой два-три защитника и этим помогает забивать другим.
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