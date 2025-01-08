Италия08 января 2025, 13:44 |
1651
1
«Он – причина всех голов». Экс-игрок Ромы ответил на критику Довбика
Фабио Петруцци похвалил Артема
08 января 2025, 13:44 |
1651
1
Бывший игрок «Ромы» Фабио Петруцци поделился мнением относительно украинского форварда «волков» Артема Довбыка.
«Мне он нравится, но я слышу слишком много критики в его адрес. «Рома» делает ставку на украинца, ведь голы приходят от его игры: и в матче с «Миланом», и в матче с «Лацио» он стал причиной всех голов команды», – цитирует бывшего футболиста retesport.
Петруцци выступал за «Рому», «Удинезе», «Брешиа» и «Болонью». В его активе 1 матч в составе сборной Италии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 января 2025, 08:02 0
Криштиану выделил бывшего английского фулбека Эшли Коула
Футбол | 08 января 2025, 13:14 1
Юрген Клопп не против визита в Киев
Бокс | 08.01.2025, 07:47
Футбол | 07.01.2025, 16:40
Футбол | 08.01.2025, 11:26
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Эти все критики хотят от него голов. Но ведь суть не в этом , его обязанность играть на команду, создавать условия для успеха. Он в штрафной часто хоть и не забивает, но таскает за собой два-три защитника и этим помогает забивать другим.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.01.2025, 09:46
07.01.2025, 23:48 1
07.01.2025, 11:29 3
06.01.2025, 09:05 14
06.01.2025, 21:28 10
06.01.2025, 22:58 12
06.01.2025, 15:42 3
Бокс