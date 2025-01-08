«Он – причина всех голов». Экс-игрок Ромы ответил на критику Довбика

Бывший игрок «Ромы» Фабио Петруцци поделился мнением относительно украинского форварда «волков» Артема Довбыка.

«Мне он нравится, но я слышу слишком много критики в его адрес. «Рома» делает ставку на украинца, ведь голы приходят от его игры: и в матче с «Миланом», и в матче с «Лацио» он стал причиной всех голов команды», – цитирует бывшего футболиста retesport.

Петруцци выступал за «Рому», «Удинезе», «Брешиа» и «Болонью». В его активе 1 матч в составе сборной Италии.