Французский «Пари Сен-Жермен» обдумывает идею продажи российского вратаря Матвея Сафонова, сообщает журналист Лоик Танзи.

По информации этого же источника, украинский защитник английского «Борнмута» Илья Забарный отказался от перехода в парижский клуб именно из-за представителя страны-террориста в составе. Парижане видят в украинце лидера защиты на многие годы, поэтому готовы рассмотреть вариант с продажей Сафонова.

В сезоне 2024/25 Матвей Сафонов провел 8 матчей на клубном уровне, пропустив 6 голов. В 3 встречах голкиперу сборной страны 404 удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.