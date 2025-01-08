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  4. Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Франция
08 января 2025, 11:03 |
1307
2

Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины

Карьера Матвея Сафонова в «ПСЖ» может очень быстро закончиться благодаря Илье Забарному

08 января 2025, 11:03 |
1307
2
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

Французский «Пари Сен-Жермен» обдумывает идею продажи российского вратаря Матвея Сафонова, сообщает журналист Лоик Танзи.

По информации этого же источника, украинский защитник английского «Борнмута» Илья Забарный отказался от перехода в парижский клуб именно из-за представителя страны-террориста в составе. Парижане видят в украинце лидера защиты на многие годы, поэтому готовы рассмотреть вариант с продажей Сафонова.

В сезоне 2024/25 Матвей Сафонов провел 8 матчей на клубном уровне, пропустив 6 голов. В 3 встречах голкиперу сборной страны 404 удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Foot01.com
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Markus Bob
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serhiy
Та яке ПСЖ.Ну нах.(
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