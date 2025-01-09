ОФИЦИАЛЬНО. На годы вперед. Лидер Манчестер Юнайтед продлил контракт

Ивуарийский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло продлил контракт с «манкунианцами», сообщает официальный сайт клуба.

22-летний футболист продлил соглашение с «красными дьяволами» до 2030 года.

«Я очень горжусь тем, что подписал этот новый контракт. Я уже пережил несколько невероятных моментов с этим клубом, но впереди еще столько всего интересного. У меня огромные амбиции в игре, и я хочу войти в историю Манчестер Юнайтед», – сказал Амад.

В текущем сезоне Амад Диалло провел 28 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Вест Хэм» заинтересован в вингере «Манчестер Юнайтед».