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Англия
09 января 2025, 20:07 | Обновлено 09 января 2025, 20:10
915
2

ОФИЦИАЛЬНО. На годы вперед. Лидер Манчестер Юнайтед продлил контракт

Амад Диалло продлил соглашение с клубом до 2030 года

09 января 2025, 20:07 | Обновлено 09 января 2025, 20:10
915
2
ОФИЦИАЛЬНО. На годы вперед. Лидер Манчестер Юнайтед продлил контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Амад Диалло

Ивуарийский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло продлил контракт с «манкунианцами», сообщает официальный сайт клуба.

22-летний футболист продлил соглашение с «красными дьяволами» до 2030 года.

«Я очень горжусь тем, что подписал этот новый контракт. Я уже пережил несколько невероятных моментов с этим клубом, но впереди еще столько всего интересного. У меня огромные амбиции в игре, и я хочу войти в историю Манчестер Юнайтед», – сказал Амад.

В текущем сезоне Амад Диалло провел 28 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Вест Хэм» заинтересован в вингере «Манчестер Юнайтед».

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Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Амад Диалло продление контракта
Данііл Киріяка Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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Lulinnha
Гарначо, Хейлунд, Амад, Фернандеш, Угарте, Йоро - это основа. Остальные под возможность на выход. Нужен вратарь. Фланговые защитники. Один центральный. Один атакующий хав. Одна восьмерка. Один игрок играющий на обеих флангах. И ещё одна девяточка. Тут серьезная работа для Аморима... 
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Gargantua81
это там единственный, за кого надо держаться
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