ОФИЦИАЛЬНО. На годы вперед. Лидер Манчестер Юнайтед продлил контракт
Амад Диалло продлил соглашение с клубом до 2030 года
Ивуарийский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло продлил контракт с «манкунианцами», сообщает официальный сайт клуба.
22-летний футболист продлил соглашение с «красными дьяволами» до 2030 года.
«Я очень горжусь тем, что подписал этот новый контракт. Я уже пережил несколько невероятных моментов с этим клубом, но впереди еще столько всего интересного. У меня огромные амбиции в игре, и я хочу войти в историю Манчестер Юнайтед», – сказал Амад.
В текущем сезоне Амад Диалло провел 28 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 7 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что «Вест Хэм» заинтересован в вингере «Манчестер Юнайтед».
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