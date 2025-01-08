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  4. «Он дурак?» Реакция фанатов ПСЖ на отказ Забарного от трансфера
Англия
08 января 2025, 11:40 |
3138
7

«Он дурак?» Реакция фанатов ПСЖ на отказ Забарного от трансфера

Украинский защитник решил не переходить в чемпионат Франции

08 января 2025, 11:40 |
3138
7
«Он дурак?» Реакция фанатов ПСЖ на отказ Забарного от трансфера

Защитник английского «Борнмута» Илья Забарный отказался переходить в «ПСЖ». Причина – наличие в составе французского клуба российского вратаря Матвея Сафонова.

Болельщики парижского клуба отреагировали на отказ украинца неоднозначно – одни понимают это решение Забарного, другие фанаты стали на защиту своего вратаря:

Momo: «Нужно прощаться с Сафоновым и брать Забарного. Мы найдем другого вратаря»

Omoi: «Настоящая проблема не в Забарном. Объясните, что Сафонов делает в нашем клубе?»

Battorai: «Я уважаю решение Забарного. Если в клубе начнутся конфликты, то лучше отказаться от этого трансфера».

Nabiobil: «Это действительно смешно, есть россияне, которые настроены против войны».

Pascal: «Какого черта?! Он дурак что ли, не Сафонов войну начал».

wilmisgo: «Спасибо за работу Сафонову, но пусть возвращается туда, откуда приехал».

Arnaud Kubler: «Ничего не понимаю, Забарный и Сафонов не имеют никакого отношения к войне».

Safetinho73: «Что за менталитет? Пусть тогда Забарный остается в Англии».

chialelesud: «Украинец удивил своим решением».

Elhadji: «Вот и закончились обсуждения трансфера Ильи».

Majka95: «Нужно объяснить это Сафонову. Но он все равно ничего не поймет»

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Источник: Динамо отказалось подписывать колумбийского легионера
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 реакция болельщиков
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Boodya
Є мозок в голові, раз відмовився переходити в те дно
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+7
Sergei2112
Молодец-правильно сделал
нечего ему там во Франции делать
в Англии интереснее играть тем более что имеет стабильное место в основе
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+4
Lulinnha
Вполне вероятная такая версия. 
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+1
Falko
Й обов'язково треба було висмикнути в заголовок саме камент про дурня. А які ж могли бути варіанти:
"Нехай Сафонов повертається туди, звідки приїхав. Ми знайдемо іншого воротаря"
чи, наприклад,
"Нехай тоді залишається в Англії".
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0
Тим Сергей
Лучше будет в топ в апл перейти или в Реал какой
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0
potemkin78
зачем ПСЖ защитник? у них там всё нормально им атакующие игроки нужны
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0
Alex T
Вполне может быть шо не сильно ему в ту лигу и хотелось бы, тем более если заиграл в апл, то уже топ как для наших, может лучше там и быть, долбик уже сходил в Италию 
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-2
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