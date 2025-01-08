«Он дурак?» Реакция фанатов ПСЖ на отказ Забарного от трансфера
Украинский защитник решил не переходить в чемпионат Франции
Защитник английского «Борнмута» Илья Забарный отказался переходить в «ПСЖ». Причина – наличие в составе французского клуба российского вратаря Матвея Сафонова.
Болельщики парижского клуба отреагировали на отказ украинца неоднозначно – одни понимают это решение Забарного, другие фанаты стали на защиту своего вратаря:
Momo: «Нужно прощаться с Сафоновым и брать Забарного. Мы найдем другого вратаря»
Omoi: «Настоящая проблема не в Забарном. Объясните, что Сафонов делает в нашем клубе?»
Battorai: «Я уважаю решение Забарного. Если в клубе начнутся конфликты, то лучше отказаться от этого трансфера».
Nabiobil: «Это действительно смешно, есть россияне, которые настроены против войны».
Pascal: «Какого черта?! Он дурак что ли, не Сафонов войну начал».
wilmisgo: «Спасибо за работу Сафонову, но пусть возвращается туда, откуда приехал».
Arnaud Kubler: «Ничего не понимаю, Забарный и Сафонов не имеют никакого отношения к войне».
Safetinho73: «Что за менталитет? Пусть тогда Забарный остается в Англии».
chialelesud: «Украинец удивил своим решением».
Elhadji: «Вот и закончились обсуждения трансфера Ильи».
Majka95: «Нужно объяснить это Сафонову. Но он все равно ничего не поймет»
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нечего ему там во Франции делать
в Англии интереснее играть тем более что имеет стабильное место в основе
"Нехай Сафонов повертається туди, звідки приїхав. Ми знайдемо іншого воротаря"
чи, наприклад,
"Нехай тоді залишається в Англії".