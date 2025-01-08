«Он дурак?» Реакция фанатов ПСЖ на отказ Забарного от трансфера

Защитник английского «Борнмута» Илья Забарный отказался переходить в «ПСЖ». Причина – наличие в составе французского клуба российского вратаря Матвея Сафонова.

Болельщики парижского клуба отреагировали на отказ украинца неоднозначно – одни понимают это решение Забарного, другие фанаты стали на защиту своего вратаря:

Momo: «Нужно прощаться с Сафоновым и брать Забарного. Мы найдем другого вратаря»

Omoi: «Настоящая проблема не в Забарном. Объясните, что Сафонов делает в нашем клубе?»

Battorai: «Я уважаю решение Забарного. Если в клубе начнутся конфликты, то лучше отказаться от этого трансфера».

Nabiobil: «Это действительно смешно, есть россияне, которые настроены против войны».

Pascal: «Какого черта?! Он дурак что ли, не Сафонов войну начал».

wilmisgo: «Спасибо за работу Сафонову, но пусть возвращается туда, откуда приехал».

Arnaud Kubler: «Ничего не понимаю, Забарный и Сафонов не имеют никакого отношения к войне».

Safetinho73: «Что за менталитет? Пусть тогда Забарный остается в Англии».

chialelesud: «Украинец удивил своим решением».

Elhadji: «Вот и закончились обсуждения трансфера Ильи».

Majka95: «Нужно объяснить это Сафонову. Но он все равно ничего не поймет»