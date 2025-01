Источник: топ-гранд АПЛ планирует включиться в борьбу за трансфер Хвичи

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

Английский клуб-гранд «Ливерпуль» рассмотрит возможность подписания 23-летнего грузинского хавбека, если тот примет решение покинуть Неаполь.

По информации журналиста Дэвида Орнштейна, Ливерпуль пока не ищет вингера активно, однако следит за Хвичей. В случае если переход станет реальным вариантом на рынке, красные могут вступить в борьбу за грузина.

За талантливым полузащитником активно наблюдают другие европейские гранды. Челси также заинтересован в трансфере, а ПСЖ уже ведет переговоры о возможном переходе игрока в январе.

Кварацхелия в текущем сезоне провел за Наполи 17 матчей Серии A и забил 5 голов.

