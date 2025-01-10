Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Двое на просмотре. Динамо провело занятие накануне первого спарринга
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 08:23 | Обновлено 10 января 2025, 09:20
1098
1

ФОТО. Двое на просмотре. Динамо провело занятие накануне первого спарринга

Богдан Слюбик и Име Окон пытаются получить контракт с киевским клубом

10 января 2025, 08:23 | Обновлено 10 января 2025, 09:20
1098
1
ФОТО. Двое на просмотре. Динамо провело занятие накануне первого спарринга
ФК Динамо

В четвертый рабочий день зимнего подготовительного сбора в Турции команда «Динамо» под руководством Александра Шовковского провела две тренировки.

Утреннее занятие было длительным и насыщенным, поэтому перед его началом игроки должны как следует размяться. Во время одного из упражнений разминки были задействованы фитнес-резинки, после работы с которыми игроки должны были продемонстрировать взрывную скорость.

Впрочем, работа начинается еще до выхода на поле, когда игроки проводят предварительную подготовку к тренировкам в фитнес-зале отеля. К слову, к футбольному полю многие игроки добираются не на клубном автобусе, а пешком и так же возвращаются обратно в гостиницу, ведь она расположена довольно близко и путь пролегает вдоль живописных полей для гольфа. На соседнем поле с динамовцами со вчерашнего дня свою подготовку проводит болгарский клуб «Левски», базирующийся в той же гостинице, что и «бело-синие».

Во время основной части тренировки, полностью состоящей из игровых упражнений, динамовцы много работали над контролем мяча. Также игровой была и вечерняя тренировка. Вместе с динамовцами подготовку проходят два защитника, которые находятся в команде на просмотре – Богдан Слюбик и Име Окон.

Первой проверкой для них, как и для всей команды, станет контрольный матч, который «Динамо» сыграет на пятый день сбора. Спарринг с клубом Второй немецкой Бундеслиги «Магдебург» киевляне проведут на своем тренировочном поле. Встреча начнется 10 января в 15:00 по киевскому времени.

ФОТО. Двое на просмотре. Динамо провело занятие накануне первого спарринга

По теме:
«Приходили СМС». Известно, кому из игроков Днепра Коломойский отдал долги
Шахтер – ЦСКА София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер – Лудогорец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев видео фото Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Богдан Слюбик Име Окон Магдебург товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
Бокс | 09 января 2025, 16:51 5
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи

Австралиец радует фанов нокаутами

УОРРЕН: Это невозможно. Знаете, что мне сказали после реванша Усик – Фьюри?
Бокс | 10 января 2025, 00:01 1
УОРРЕН: Это невозможно. Знаете, что мне сказали после реванша Усик – Фьюри?
УОРРЕН: Это невозможно. Знаете, что мне сказали после реванша Усик – Фьюри?

Фрэнк продолжает критиковать судейство

Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики
Футбол | 09.01.2025, 10:40
Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики
Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики
ВИДЕО. Как работают тренеры Динамо? Закулисье работы штаба Шовковского
Футбол | 10.01.2025, 06:37
ВИДЕО. Как работают тренеры Динамо? Закулисье работы штаба Шовковского
ВИДЕО. Как работают тренеры Динамо? Закулисье работы штаба Шовковского
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Биатлон | 09.01.2025, 16:30
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VovanSidorovi4
Соперника мощного подобрали.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Как это было: Свитолина проиграла пятой ракетке перед Australian Open
ФОТО. Как это было: Свитолина проиграла пятой ракетке перед Australian Open
08.01.2025, 09:25 3
Теннис
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
08.01.2025, 13:47 2
Бокс
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
08.01.2025, 08:33 21
Бокс
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
09.01.2025, 07:48 1
Бокс
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
09.01.2025, 13:20 7
Футбол
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
08.01.2025, 15:43 3
Футбол
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
09.01.2025, 17:59 4
Футбол
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
08.01.2025, 18:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем