В четвертый рабочий день зимнего подготовительного сбора в Турции команда «Динамо» под руководством Александра Шовковского провела две тренировки.

Утреннее занятие было длительным и насыщенным, поэтому перед его началом игроки должны как следует размяться. Во время одного из упражнений разминки были задействованы фитнес-резинки, после работы с которыми игроки должны были продемонстрировать взрывную скорость.

Впрочем, работа начинается еще до выхода на поле, когда игроки проводят предварительную подготовку к тренировкам в фитнес-зале отеля. К слову, к футбольному полю многие игроки добираются не на клубном автобусе, а пешком и так же возвращаются обратно в гостиницу, ведь она расположена довольно близко и путь пролегает вдоль живописных полей для гольфа. На соседнем поле с динамовцами со вчерашнего дня свою подготовку проводит болгарский клуб «Левски», базирующийся в той же гостинице, что и «бело-синие».

Во время основной части тренировки, полностью состоящей из игровых упражнений, динамовцы много работали над контролем мяча. Также игровой была и вечерняя тренировка. Вместе с динамовцами подготовку проходят два защитника, которые находятся в команде на просмотре – Богдан Слюбик и Име Окон.

Первой проверкой для них, как и для всей команды, станет контрольный матч, который «Динамо» сыграет на пятый день сбора. Спарринг с клубом Второй немецкой Бундеслиги «Магдебург» киевляне проведут на своем тренировочном поле. Встреча начнется 10 января в 15:00 по киевскому времени.

ФОТО. Двое на просмотре. Динамо провело занятие накануне первого спарринга