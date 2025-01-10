Украина. Премьер лига10 января 2025, 06:37 | Обновлено 10 января 2025, 07:18
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ВИДЕО. Как работают тренеры Динамо? Закулисье работы штаба Шовковского
Столичная команда продолжает учебно-тренировочный сбор в Турции
10 января 2025, 06:37 | Обновлено 10 января 2025, 07:18
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Киевская команда «Динамо» продолжает учебно-тренировочный сбор в Турции.
Работа на зимних сборах проводится под руководством Александра Шовковского и его ассистентов.
Съемочная группа «Динамо» внимательно следила за каждым действием всего тренерского штаба столичного клуба.
Интересный комментарий дал тренер по физподготовке Виталий Кулыба.
В видео – о специфике работы коучей и о работе с травмированными, в том числе, как распределяется нагрузка на игроков.
ВИДЕО. Как работают тренеры Динамо? Закулисье работы штаба Шовковского
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