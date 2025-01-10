Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как работают тренеры Динамо? Закулисье работы штаба Шовковского
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 06:37 | Обновлено 10 января 2025, 07:18
253
0

ВИДЕО. Как работают тренеры Динамо? Закулисье работы штаба Шовковского

Столичная команда продолжает учебно-тренировочный сбор в Турции

10 января 2025, 06:37 | Обновлено 10 января 2025, 07:18
253
0
ВИДЕО. Как работают тренеры Динамо? Закулисье работы штаба Шовковского
ФК Динамо. Александр Шовковский и Виталий Кулыба

Киевская команда «Динамо» продолжает учебно-тренировочный сбор в Турции.

Работа на зимних сборах проводится под руководством Александра Шовковского и его ассистентов.

Съемочная группа «Динамо» внимательно следила за каждым действием всего тренерского штаба столичного клуба.

Интересный комментарий дал тренер по физподготовке Виталий Кулыба.

В видео – о специфике работы коучей и о работе с травмированными, в том числе, как распределяется нагрузка на игроков.

ВИДЕО. Как работают тренеры Динамо? Закулисье работы штаба Шовковского

По теме:
Он не нужен Лехии. Металлист 1925 изучает возможность аренды хавбека Динамо
Стало известно, какой игрок нанес наибольше ударов из-за штрафной в УПЛ
ВИДЕО. Динамо провело тест йо-йо. Кто самый выносливый в команде?
Динамо Киев видео Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Виталий Кулыба
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
Бокс | 09 января 2025, 16:51 5
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи

Австралиец радует фанов нокаутами

ФОТО. Жена Артема Федецкого похвалилась Porsche. Обновка в семье?
Футбол | 10 января 2025, 00:42 5
ФОТО. Жена Артема Федецкого похвалилась Porsche. Обновка в семье?
ФОТО. Жена Артема Федецкого похвалилась Porsche. Обновка в семье?

Юлия Федецкая сделала фото с однозначным фокусом

Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики
Футбол | 09.01.2025, 10:40
Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики
Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
Бокс | 09.01.2025, 08:26
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
Прибыл на просмотр. Украинский вратарь может присоединиться к Вильярреалу
Футбол | 10.01.2025, 06:53
Прибыл на просмотр. Украинский вратарь может присоединиться к Вильярреалу
Прибыл на просмотр. Украинский вратарь может присоединиться к Вильярреалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он – причина всех голов». Экс-игрок Ромы ответил на критику Довбика
«Он – причина всех голов». Экс-игрок Ромы ответил на критику Довбика
08.01.2025, 13:44 1
Футбол
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
08.01.2025, 07:47 2
Бокс
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
08.01.2025, 08:33 21
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
08.01.2025, 21:19
Бокс
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
09.01.2025, 12:14 12
Футбол
Определен лучший голкипер мира на начало 2025 года. Это не Куртуа
Определен лучший голкипер мира на начало 2025 года. Это не Куртуа
08.01.2025, 23:58
Футбол
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
08.01.2025, 11:03 15
Футбол
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
09.01.2025, 00:06 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем