Киевская команда «Динамо» продолжает учебно-тренировочный сбор в Турции.

Работа на зимних сборах проводится под руководством Александра Шовковского и его ассистентов.

Съемочная группа «Динамо» внимательно следила за каждым действием всего тренерского штаба столичного клуба.

Интересный комментарий дал тренер по физподготовке Виталий Кулыба.

В видео – о специфике работы коучей и о работе с травмированными, в том числе, как распределяется нагрузка на игроков.

ВИДЕО. Как работают тренеры Динамо? Закулисье работы штаба Шовковского