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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 05:23 | Обновлено 10 января 2025, 05:53
246
0

ВИДЕО. Динамо провело тест йо-йо. Кто самый выносливый в команде?

Футболисты столичной команды провели бег на выносливость

10 января 2025, 05:23 | Обновлено 10 января 2025, 05:53
246
0
ВИДЕО. Динамо провело тест йо-йо. Кто самый выносливый в команде?
ФК Динамо

Киевская команда «Динамо» продолжает учебно-тренировочный сбор в Турции.

На турецких сборах футболисты столичного клуба провели бег на выносливость.

Йо-йо – один из самых сложных тестов для футболистов. Это челночный бег на максимуме. Несколько раз игроки бегут на конкретный отрезок туда и обратно с определенной скоростью, а затем она растет. На последних уровнях скорость очень высокая, поэтому футболистам приходится буквально выжимать из себя все силы.

Тест йо-йо определил, кто самый выносливый в «Динамо». Смотрите видео – кто победил.

ВИДЕО. Динамо провело тест йо-йо. Кто самый выносливый в команде?

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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