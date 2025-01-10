ВИДЕО. Динамо провело тест йо-йо. Кто самый выносливый в команде?
Футболисты столичной команды провели бег на выносливость
Киевская команда «Динамо» продолжает учебно-тренировочный сбор в Турции.
На турецких сборах футболисты столичного клуба провели бег на выносливость.
Йо-йо – один из самых сложных тестов для футболистов. Это челночный бег на максимуме. Несколько раз игроки бегут на конкретный отрезок туда и обратно с определенной скоростью, а затем она растет. На последних уровнях скорость очень высокая, поэтому футболистам приходится буквально выжимать из себя все силы.
Тест йо-йо определил, кто самый выносливый в «Динамо». Смотрите видео – кто победил.
ВИДЕО. Динамо провело тест йо-йо. Кто самый выносливый в команде?
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