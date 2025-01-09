Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики

8 января состоялся матч полуфинала Кубка португальской лиги, в котором встретились «Бенфика» и «Брага». Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.

Украинский вратарь Анатолий Трубин вышел в стартовом составе лиссабонского клуба и провел на поле весь матч. Интересно, что «Брага» нанесла в сторону ворот соперника всего один удар – именно этот момент выделили болельщики и журналисты.

В социальных сетях было опубликовано фото, на котором Трубин сидит возле собственных ворот и читает газету из-за того, что соперник слишком редко угрожает «Бенфике» опасными моментами.

«Бенфика» вышла в финал, где 11 января встретится с «Спортингом». Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.