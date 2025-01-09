Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики
Лиссабонский клуб одолел «Брагу» в полуфинале Кубка португальской лиги
8 января состоялся матч полуфинала Кубка португальской лиги, в котором встретились «Бенфика» и «Брага». Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.
Украинский вратарь Анатолий Трубин вышел в стартовом составе лиссабонского клуба и провел на поле весь матч. Интересно, что «Брага» нанесла в сторону ворот соперника всего один удар – именно этот момент выделили болельщики и журналисты.
В социальных сетях было опубликовано фото, на котором Трубин сидит возле собственных ворот и читает газету из-за того, что соперник слишком редко угрожает «Бенфике» опасными моментами.
«Бенфика» вышла в финал, где 11 января встретится с «Спортингом». Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.
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