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  4. Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики
Португалия
09 января 2025, 10:40 |
1585
0

Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики

Лиссабонский клуб одолел «Брагу» в полуфинале Кубка португальской лиги

09 января 2025, 10:40 |
1585
0
Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

8 января состоялся матч полуфинала Кубка португальской лиги, в котором встретились «Бенфика» и «Брага». Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.

Украинский вратарь Анатолий Трубин вышел в стартовом составе лиссабонского клуба и провел на поле весь матч. Интересно, что «Брага» нанесла в сторону ворот соперника всего один удар – именно этот момент выделили болельщики и журналисты.

В социальных сетях было опубликовано фото, на котором Трубин сидит возле собственных ворот и читает газету из-за того, что соперник слишком редко угрожает «Бенфике» опасными моментами.

«Бенфика» вышла в финал, где 11 января встретится с «Спортингом». Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

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Кубок португальской лиги по футболу Бенфика Брага Анатолий Трубин фото Спортинг Лиссабон Спортинг - Бенфика
Микола Титюк Источник: X (Twitter)
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