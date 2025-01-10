Бухарест или Киев? Румынский футболист решил, где продолжит карьеру

22-летний румынский вингер Янис Стойка, который выступает за «Германштадт», определился с клубом, где хочет продолжить карьеру. Главными претендентами на футболиста считались киевское «Динамо» и клуб с таким же названием, но из Бухареста.

– Какой клуб для вас лучше – «Динамо Киев» или «Динамо Бухарест»?

– «Германштадт». Мне еще предстоит пройти долгий путь, чтобы стать великим футболистом. Пока я не достиг ничего. У меня есть время, чтобы реализовать свои цели.

Я не побеждал в чемпионате, не играл в Лиге чемпионов. Мне кажется, что этого заслуживают великие футболисты. Сейчас важно использовать предоставленные мне шансы. Меня многие считают талантливым, но надо признать, что ранее ко многим вещам я относился слишком поверхностно, – рассказал Стойка.