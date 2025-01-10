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  4. Бухарест или Киев? Румынский футболист решил, где продолжит карьеру
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 09:51 |
937
0

Бухарест или Киев? Румынский футболист решил, где продолжит карьеру

Янис Стойка заинтересовал несколько клубов

10 января 2025, 09:51 |
937
0
Бухарест или Киев? Румынский футболист решил, где продолжит карьеру
Сборная Румынии U-21. Янис Стойка

22-летний румынский вингер Янис Стойка, который выступает за «Германштадт», определился с клубом, где хочет продолжить карьеру. Главными претендентами на футболиста считались киевское «Динамо» и клуб с таким же названием, но из Бухареста.

– Какой клуб для вас лучше – «Динамо Киев» или «Динамо Бухарест»?

– «Германштадт». Мне еще предстоит пройти долгий путь, чтобы стать великим футболистом. Пока я не достиг ничего. У меня есть время, чтобы реализовать свои цели.

Я не побеждал в чемпионате, не играл в Лиге чемпионов. Мне кажется, что этого заслуживают великие футболисты. Сейчас важно использовать предоставленные мне шансы. Меня многие считают талантливым, но надо признать, что ранее ко многим вещам я относился слишком поверхностно, – рассказал Стойка.

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Микола Титюк Источник: Antena Sport
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