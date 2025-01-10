ФОТО. Жена игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах
Анна Зубкова продолжает зажигать в сети
Анна Зубкова, жена вингера донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Александра Зубкова, поделилась горячей фотографией в Instagram.
Зажигательная блондинка опубликовала в Instagram-stories фото, на котором позирует перед зеркалом в очень короткой майке, которая не полностью прикрывает большую грудь, и стрингах.
«Придет серенький волчок?» – такую интригующую подпись Анна оставила на фото.
Совсем недавно Зубкова уже хвасталась в социальных сетях своей грудью.
ФОТО. Женщина игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Польская «Лехия» не взяла Сергея Булецу на тренировочные сборы
Иван Калюжный может стать игроком нового клуба уже летом