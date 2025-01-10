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  4. ФОТО. Жена игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 11:01 |
2002
3

ФОТО. Жена игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах

Анна Зубкова продолжает зажигать в сети

10 января 2025, 11:01 |
2002
3
ФОТО. Жена игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах
Instagram. Анна Зубкова

Анна Зубкова, жена вингера донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Александра Зубкова, поделилась горячей фотографией в Instagram.

Зажигательная блондинка опубликовала в Instagram-stories фото, на котором позирует перед зеркалом в очень короткой майке, которая не полностью прикрывает большую грудь, и стрингах.

«Придет серенький волчок?» – такую интригующую подпись Анна оставила на фото.

Совсем недавно Зубкова уже хвасталась в социальных сетях своей грудью.

ФОТО. Женщина игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах

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Анна Зубкова Александр Зубков Шахтер Донецк фото lifestyle
Дмитро Вус Источник: Instagram
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Комментарии 3
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Spaceman
А чому стрінги не на грудях? Заголовок статєйки збрехав..
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0
olex.mykhailov
Цікаво, для чого ці фото, якщо він її все одно не один раз зраджував? 
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0
wojsergivan
получается все жены кротов проститутки и это соответствуют хозяину клуба
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0
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