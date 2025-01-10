ФОТО. Жена игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах

Анна Зубкова, жена вингера донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Александра Зубкова, поделилась горячей фотографией в Instagram.

Зажигательная блондинка опубликовала в Instagram-stories фото, на котором позирует перед зеркалом в очень короткой майке, которая не полностью прикрывает большую грудь, и стрингах.

«Придет серенький волчок?» – такую интригующую подпись Анна оставила на фото.

Совсем недавно Зубкова уже хвасталась в социальных сетях своей грудью.

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