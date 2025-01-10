«Не хочу». Анчелотти отреагировал на решение CSD по Ольмо и Пау Виктору
Главный тренер «сливочных» не очень хотел обсуждать эту тему
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал свое мнение о решении высших органов разрешить «Барселоне» зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора.
«У каждого свое мнение, я знаком с общественной реакцией по этому вопросу и придержу мнение при себе. Мне трудно давать комментарий по этому поводу, не хочу говорить об этом», – лаконично сказал Анчелотти.
Решение о временной регистрации футболистов принял Высший спортивный совет (CSD) как мера пресечения на время рассмотрения дела.
«Барселона» и «Реал» разыграют Суперкубок Испании. Финальный матч турнирного запланирован на воскресенье, 12 января. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.
Ранее Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Барселоны» в финале Суперкубка.
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