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  4. «Не хочу». Анчелотти отреагировал на решение CSD по Ольмо и Пау Виктору
Испания
10 января 2025, 09:28 |
811
0

«Не хочу». Анчелотти отреагировал на решение CSD по Ольмо и Пау Виктору

Главный тренер «сливочных» не очень хотел обсуждать эту тему

10 января 2025, 09:28 |
811
0
«Не хочу». Анчелотти отреагировал на решение CSD по Ольмо и Пау Виктору
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал свое мнение о решении высших органов разрешить «Барселоне» зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора.

«У каждого свое мнение, я знаком с общественной реакцией по этому вопросу и придержу мнение при себе. Мне трудно давать комментарий по этому поводу, не хочу говорить об этом», – лаконично сказал Анчелотти.

Решение о временной регистрации футболистов принял Высший спортивный совет (CSD) как мера пресечения на время рассмотрения дела.

«Барселона» и «Реал» разыграют Суперкубок Испании. Финальный матч турнирного запланирован на воскресенье, 12 января. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

Ранее Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Барселоны» в финале Суперкубка.

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Олег Вахоцкий Источник: Marca
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