«Тренер себе не враг». Кравченко назвал любимца Хуанде Рамоса в Днепре

Бывший полузащитник «Днепра» Сергей Кравченко рассказал об опальном новичке «Днепра» Дереке Боатенге, который приехал в Украину во времена Хуанде Рамоса.

«Не могу сказать, что совершенно конфликтный. Был «себе на уме». Не очень любил работать на тренировках. Но это талантливый игрок, игравший в Испании. Боатенга купили за 5 миллионов, его очень хотел Рамос, и все думали, что у других на его позиции шансов не будет.

Но, как показало время, тренер себе не враг, и если даже легионер за 5 миллионов не показывает хорошую игру, то играть он тоже не будет, потому что результат на первом месте. Так сложилось, что сначала я выиграл у него конкуренцию, а потом и Джаба Канкава», – сказал Кравченко.

Боатенг в составе «Днепра» провел 27 поединков, забив два гола. Дерек окончил профессиональную карьеру в 2017 году. Его последним клубом был ОФИ Крит (Греция).