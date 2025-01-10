Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Приходили СМС». Известно, кому из игроков Днепра Коломойский отдал долги
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 09:11 |
744
2

«Приходили СМС». Известно, кому из игроков Днепра Коломойский отдал долги

Игорь Коломойский решил наградить тех футболистов, которые не покинули «Днепр» до его ликвидации

10 января 2025, 09:11 |
744
2
«Приходили СМС». Известно, кому из игроков Днепра Коломойский отдал долги
УНИАН. Игорь Коломойский

Бывший полузащитник «Днепра» Сергей Кравченко рассказал, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский все же погасил задолженности перед определенным количеством игроков клуба после ликвидации. Футболист объяснил такое решение функционера.

«Когда поехали на сборы, оставшимся в команде из опытных игроков – Адамюк, Чеберячко, Политило, Полевой, я – нам долги за 7 или 8 месяцев вернули. Приходила куча СМСок о зачислении средств, помню это. Было очень неожиданно и круто. Вернули тогда практически все, могу уже не помнить конкретные цифры. Но, повторюсь, такая «акция» была только для оставшихся.

Кто подавал жалобы, судился – тем ничего не отдали. Потом начались новые задолженности, но уже не столь великие. Мы даже на предварительное возвращение мы уже не надеялись, но так Игорь Валерьевич решил наградить оставшихся», – рассказал Кравченко», – сказал Кравченко.

В «Днепре» Сергей Кравченко провел 152 поединка, забив 11 голов и отдав 17 результативных передач.

По теме:
ФОТО. Двое на просмотре. Динамо провело занятие накануне первого спарринга
Стало известно, какой игрок нанес наибольше ударов из-за штрафной в УПЛ
ВИДЕО. Как работают тренеры Динамо? Закулисье работы штаба Шовковского
Днепр чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Сергей Кравченко Игорь Коломойский финансы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
Футбол | 09 января 2025, 13:20 5
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ

Польская «Лехия» не взяла Сергея Булецу на тренировочные сборы

Прибыл на просмотр. Украинский вратарь может присоединиться к Вильярреалу
Футбол | 10 января 2025, 06:53 0
Прибыл на просмотр. Украинский вратарь может присоединиться к Вильярреалу
Прибыл на просмотр. Украинский вратарь может присоединиться к Вильярреалу

Ярослав Троицкий в течении недели будет тренироваться с молодежной командой

Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Бокс | 09.01.2025, 09:16
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
ФОТО. Жена Артема Федецкого похвалилась Porsche. Обновка в семье?
Футбол | 10.01.2025, 00:42
ФОТО. Жена Артема Федецкого похвалилась Porsche. Обновка в семье?
ФОТО. Жена Артема Федецкого похвалилась Porsche. Обновка в семье?
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Футбол | 09.01.2025, 17:59
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VovanSidorovi4
Добрый Коломойский.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
09.01.2025, 16:30 21
Биатлон
«Я никого не травила». Бывшая девушка Мудрика выступила с заявлением
«Я никого не травила». Бывшая девушка Мудрика выступила с заявлением
08.01.2025, 17:00 40
Футбол
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
09.01.2025, 08:26 6
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
08.01.2025, 21:19
Бокс
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
08.01.2025, 16:52 9
Футбол
Роналду назвал самого сложного соперника в своей футбольной карьере
Роналду назвал самого сложного соперника в своей футбольной карьере
08.01.2025, 08:02
Футбол
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
09.01.2025, 00:06 10
Футбол
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
08.01.2025, 08:33 21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем