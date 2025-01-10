«Приходили СМС». Известно, кому из игроков Днепра Коломойский отдал долги

Бывший полузащитник «Днепра» Сергей Кравченко рассказал, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский все же погасил задолженности перед определенным количеством игроков клуба после ликвидации. Футболист объяснил такое решение функционера.

«Когда поехали на сборы, оставшимся в команде из опытных игроков – Адамюк, Чеберячко, Политило, Полевой, я – нам долги за 7 или 8 месяцев вернули. Приходила куча СМСок о зачислении средств, помню это. Было очень неожиданно и круто. Вернули тогда практически все, могу уже не помнить конкретные цифры. Но, повторюсь, такая «акция» была только для оставшихся.

Кто подавал жалобы, судился – тем ничего не отдали. Потом начались новые задолженности, но уже не столь великие. Мы даже на предварительное возвращение мы уже не надеялись, но так Игорь Валерьевич решил наградить оставшихся», – рассказал Кравченко», – сказал Кравченко.

В «Днепре» Сергей Кравченко провел 152 поединка, забив 11 голов и отдав 17 результативных передач.