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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 00:41 | Обновлено 10 января 2025, 00:43
382
0

Вместо объединения Рух и Карпаты могут подписать договор о сотрудничестве

«Рух» никому не собирается отдавать свое место в УПЛ

10 января 2025, 00:41 | Обновлено 10 января 2025, 00:43
382
0
Вместо объединения Рух и Карпаты могут подписать договор о сотрудничестве
Спортивка

Как стало известно Sport.ua, до отъезда на турецкий этап подготовки «Карпаты» не планируют проводить во Львове спарринг. Основное внимание будет сосредоточено на физической подготовке.

10 и 11 января подопечные Владислава Лупашко будут проходить медосмотр. В клубе «Рух» продолжат карьеру Юрий Тлумак и Артур Рябов. Не исключено, что в этой львовской команде выступит и Артур Шах. В ближайшие дни станет известно, останутся ли в «Карпатах» Тарас Саков и Орест Кузик.

В своей селекционной работе «зелено-белые» сосредоточились на приглашении ведущих игроков из «Руха». Хотя во львовских футбольных кругах все чаще можно услышать, что речь идет не об объединении «Карпат» и «Руха», а о сотрудничестве между земляками. «Рух» никому не собирается отдавать свое место в УПЛ.

Что касается потенциальных новичков из-за границы, то возможно их появление в расположении «Карпат» уже на сборах в Турции.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Рух Львов инсайд Владислав Лупашко трансферы трансферы УПЛ Юрий Тлумак Артур Рябов Артур Шах Тарас Сакив Орест Кузык
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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