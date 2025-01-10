Вместо объединения Рух и Карпаты могут подписать договор о сотрудничестве

Как стало известно Sport.ua, до отъезда на турецкий этап подготовки «Карпаты» не планируют проводить во Львове спарринг. Основное внимание будет сосредоточено на физической подготовке.

10 и 11 января подопечные Владислава Лупашко будут проходить медосмотр. В клубе «Рух» продолжат карьеру Юрий Тлумак и Артур Рябов. Не исключено, что в этой львовской команде выступит и Артур Шах. В ближайшие дни станет известно, останутся ли в «Карпатах» Тарас Саков и Орест Кузик.

В своей селекционной работе «зелено-белые» сосредоточились на приглашении ведущих игроков из «Руха». Хотя во львовских футбольных кругах все чаще можно услышать, что речь идет не об объединении «Карпат» и «Руха», а о сотрудничестве между земляками. «Рух» никому не собирается отдавать свое место в УПЛ.

Что касается потенциальных новичков из-за границы, то возможно их появление в расположении «Карпат» уже на сборах в Турции.