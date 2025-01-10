В воскресенье, 12 января, состоится финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся «Реал» и «Барселона».

Игра пройдет в Саудовской Аравии в городе Джидда. Поединок будет принимать стадион «King Abdullah Sports City».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

В полуфинальном матче «Реал» победил «Мальорку» со счетом 3:0, а «Барселона» была сильнее «Атлетика» (2:0).

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на Setanta Sports.

Реал Мадрид – Барселона. Финал Суперкубка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция