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10 января 2025, 10:37 |
546
0

ФОТО. Сколько зарабатывает Роналду за один пост в Instagram. Космос

Миллионы на одном посте...

10 января 2025, 10:37 |
546
0
ФОТО. Сколько зарабатывает Роналду за один пост в Instagram. Космос
Instagram. Криштиану Роналду

Стали известны некоторые рекламные заработки нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

По информации Sportbible, недавно представители форварда выставили счёт саудовской телекоммуникацинной компании «Mobily» – 1 млн евро за 4,5 часа работы. Это включало фотосъемку, пять подписанных футболок и два упоминания в его социальных сетях.

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Также один рекламный пост Криштиану в Instagram стоит 3 млн евро – это самый высокий прайс среди всех людей.

Компания Sportlobster подписала с футболистом контракт, согласно которому она платит 300 000 евро за определенное количество публикаций в его соцсетях.

Напомним, что сейчас Роналду думает над сменой клуба.

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фото Криштиану Роналду lifestyle Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Sport Bible
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Oleksandr
Приблизно стільки, як дирнама на трансферах за останні 10 років 😅
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