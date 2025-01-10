ФОТО. Сколько зарабатывает Роналду за один пост в Instagram. Космос

Стали известны некоторые рекламные заработки нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

По информации Sportbible, недавно представители форварда выставили счёт саудовской телекоммуникацинной компании «Mobily» – 1 млн евро за 4,5 часа работы. Это включало фотосъемку, пять подписанных футболок и два упоминания в его социальных сетях.

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Также один рекламный пост Криштиану в Instagram стоит 3 млн евро – это самый высокий прайс среди всех людей.

Компания Sportlobster подписала с футболистом контракт, согласно которому она платит 300 000 евро за определенное количество публикаций в его соцсетях.

Напомним, что сейчас Роналду думает над сменой клуба.