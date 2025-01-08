Роналду нашел себе новый клуб. Он может уже скоро сыграть против Месси
Криштиану может принять решение о переходе в «Аль-Хиляль»
39-летний португальский голеадор саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду определился со своим будущим.
По информации talkSport, Роналду склоняется к тому, чтобы покинуть «Аль-Наср» свободным агентом и перейти летом 2025 года в другой титулованный клуб Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Роналду хочет выигрывать трофеи, также КриРо на этот переход побуждает возможность сыграть на клубном ЧМ-2025. Там у него может появиться возможность встретиться с «Интер» Майами, за который играет Лионель Месси.
В этом сезоне Роналду отыграл 19 матчей, забил 16 голов и сделал 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что Роналду не исключил переход в «Манчестер Сити».
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