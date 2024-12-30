Роналду принял решение относительно своего будущего

39-летний португальский голеадор саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду определился со своим будущим.

У португальца есть действующий контракт с саудитами до лета 2025 года. По информации Maisfutebol, португалец принял решение не продлевать с клубом контракт и сменить команду. Это не связано с финансовыми причинами, люди, близкие к игроку, утверждают, что Криштиану хочет, прежде всего, представлять команду, которая борется за главные титулы.

В этом сезоне Роналду отыграл 19 матчей, забил 16 голов и сделал 3 ассиста.

Ранее легендарный португальский форвард Криштиану Роналду рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру. Футболист признался, что никогда не думал, что будет играть до 40 лет.